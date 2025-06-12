Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

En las últimas horas, la cantante mexicana Paulina Rubio se encuentra en la mira de varios medios de comunicación, luego de que una reconocida periodista afirmara que habría sido desalojada de su mansión por deudas que acarreó de su pasado.

¿Qué deudas del pasado habrían hecho que Paulina Rubio fuera desalojada de su mansión?

De acuerdo con las declaraciones de la periodista Maxine Woodside, la artista de 54 años habría sido desalojada de su mansión de Miami por un exceso de deudas adquiridas durante sus pleitos legales con sus exesposos, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera y Gerardo Jerry Bazúa.

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión en Miami por deudas que adquirió por demandas a sus exparejas. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images for Univision/AFP)

Según Woodside, el desalojo se habría producido porque Paulina no pagó la hipoteca que había solicitado tiempo atrás, destinada a cubrir los gastos de su equipo de abogados y los procesos legales derivados de sus exparejas.

La acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron. El banco hizo, ya sabes, lo que hacen los bancos que toman las casas", relató la periodista a Shanik Berman en su programa Todo para la mujer.

De igual forma, la periodista, junto a la experta de espectáculos ya mencionada, aseguraron que debido a estos problemas 'La Chica Dorada' no solo se habría quedado sin mansión, sino sin dinero y trabajo.

¿Paulina Rubio ya habría sido desalojada anteriormente?

No es la primera vez que el tema del desalojo afecta a la cantante mexicana. En octubre de 2025 se informó que habría sido desalojada de una casa que había alquilado por un mes por 35 mil dólares, tras permanecer 15 días adicionales.

Para ese momento, el dueño del inmueble expresó que la intérprete de 'Yo no soy esa mujer' habría cometido daños a su propiedad en espacios como la cocina.

Paulina Rubio habría hipotecado su mansión para pagar a su séquito de abogados. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images /AFP)

¿Por qué Paulina Rubio demandó a sus ex, Nicolás 'Colate' y Jerry Bazúa?

Paulina Rubio demandó a sus exesposos, Nicolás 'Colate' y Jerry Bazúa, por la custodia de sus hijos. La cantante buscaba garantizar el bienestar de los menores y establecer acuerdos claros sobre la crianza compartida.

Tras divorciarse de ambos, comenzó una batalla legal en la que se discutieron detalles sobre la custodia y el régimen de visitas.

Estas disputas judiciales han mantenido a Paulina y sus exes en un conflicto mediático constante respecto a la crianza de sus hijos.