Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Paulina Rubio es tendencia tras declaraciones de una periodista que señalaron que su desalojo de la mansión sería por deudas pasadas.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Reconocida periodista afirmó que Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por deudas de su pasado. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images /AFP | Foto derecha: Freepik)

En las últimas horas, la cantante mexicana Paulina Rubio se encuentra en la mira de varios medios de comunicación, luego de que una reconocida periodista afirmara que habría sido desalojada de su mansión por deudas que acarreó de su pasado.

Artículos relacionados

¿Qué deudas del pasado habrían hecho que Paulina Rubio fuera desalojada de su mansión?

De acuerdo con las declaraciones de la periodista Maxine Woodside, la artista de 54 años habría sido desalojada de su mansión de Miami por un exceso de deudas adquiridas durante sus pleitos legales con sus exesposos, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera y Gerardo Jerry Bazúa.

Paulina Rubio es desalojada de su mansión en Miami
Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión en Miami por deudas que adquirió por demandas a sus exparejas. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images for Univision/AFP)

Según Woodside, el desalojo se habría producido porque Paulina no pagó la hipoteca que había solicitado tiempo atrás, destinada a cubrir los gastos de su equipo de abogados y los procesos legales derivados de sus exparejas.

La acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron. El banco hizo, ya sabes, lo que hacen los bancos que toman las casas", relató la periodista a Shanik Berman en su programa Todo para la mujer.

De igual forma, la periodista, junto a la experta de espectáculos ya mencionada, aseguraron que debido a estos problemas 'La Chica Dorada' no solo se habría quedado sin mansión, sino sin dinero y trabajo.

Artículos relacionados

¿Paulina Rubio ya habría sido desalojada anteriormente?

No es la primera vez que el tema del desalojo afecta a la cantante mexicana. En octubre de 2025 se informó que habría sido desalojada de una casa que había alquilado por un mes por 35 mil dólares, tras permanecer 15 días adicionales.

Para ese momento, el dueño del inmueble expresó que la intérprete de 'Yo no soy esa mujer' habría cometido daños a su propiedad en espacios como la cocina.

Paulina Rubio es desalojada de su mansión en Miami
Paulina Rubio habría hipotecado su mansión para pagar a su séquito de abogados. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images /AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué Paulina Rubio demandó a sus ex, Nicolás 'Colate' y Jerry Bazúa?

Paulina Rubio demandó a sus exesposos, Nicolás 'Colate' y Jerry Bazúa, por la custodia de sus hijos. La cantante buscaba garantizar el bienestar de los menores y establecer acuerdos claros sobre la crianza compartida.

Tras divorciarse de ambos, comenzó una batalla legal en la que se discutieron detalles sobre la custodia y el régimen de visitas.

Estas disputas judiciales han mantenido a Paulina y sus exes en un conflicto mediático constante respecto a la crianza de sus hijos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Cazzu abrió su corazón y habló de la crianza de su hija Inti, cómo vive la maternidad en solitario y qué música suena en su hogar.

Cazzu canta vallenato. Cazzu

Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

Cazzu sorprendió en el Movistar Arena al rendir homenaje al vallenato y conectar con la identidad musical colombiana.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano se sometió a cambio en su rostro, así luce ahora

Aida Victoria Merlano se realizó un procedimiento en su cara y mostró el resultado a sus fanáticos.

Silvestre Dangond y Karol G Silvestre Dangond

¿Qué pasó con la canción entre Silvestre Dangond y Karol G?, esto dijo el artista

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?