Exesposa de Yepes habla por primera vez de su separación con el jugador: "uno cree que se va a morir"

Carolina Villegas, exesposa de Mario Alberto Yepes, reveló por primera vez lo que sintió tras su separación del jugador caleño.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Exesposa de Yepes, Carolina Villegas revela cómo se sintió tras su separación con el jugador
Exesposa de Mario Yepes, habló de lo que significó su ruptura con el jugador. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Canal RCN)

A través de su podcast En Familia Sin Filtros, Carolina Villegas rompió el silencio y, junto a su hija Miranda, contó la dura tusa que vivió tras separarse del jugador Mario Alberto Yepes.

¿Qué reveló la exesposa de Yepes, Carolina Villegas, sobre su ruptura con el jugador?

Aunque la pareja sorprendió al mundo del entretenimiento en 2023 al anunciar su divorcio sin dar detalles y continuar sus vidas profesionales por separado, recientemente Carolina contó en el podcast que realiza con dos de sus hijos cómo vivió ese proceso de ruptura.

Allí la empresaria respondió a su hija Miranda cómo fue la tusa que pasó tras su separación con el deportista, manifestando que en su momento no fue fácil y que aunque todos los seres humanos la viven de diferentes maneras, algunos sienten que se van a morir.

Crees que no vas a salir del hueco en el que estás, que te estás ahogando, que te estás asfixiando", expresó.

Asimismo, reflexionó que aunque fue un momento que marcó su vida, expresó que pudo superarlo, y que el tiempo fue su mejor aliado y que sin duda nadie se muere de amor.

Uno no necesita de alguien para seguir adelante. No depender de la otra persona, del estado de ánimo de la otra persona", concluyó.

¿Cómo fue la relación de Mario Yepes y Carolina Villegas?

En el mismo podcast, Carolina contó a sus oyentes y a su hija Miranda que, tras una breve relación con un joven, conoció al entonces exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia poco tiempo después, cuando ella tenía apenas 19 años.

Sin pensarlo demasiado, se fueron a vivir juntos después de diez meses de noviazgo, y su relación avanzó aún más cuando decidieron casarse.

Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity Colombia
Yepes durante un reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

Para Carolina, aunque duraron 24 años casados, siente que el amor empezó a transformarse cuando la pareja pasa a un segundo plano por darle prioridad no solo a esta sino también a los hijos.

Te das cuenta de que el amor no se vive de la misma manera y que con el pasar de los años el amor es distinto", dijo.

¿Cómo es la relación actual de Mario Yepes y su exesposa Carolina Villegas?

En los dos años que han pasado desde su separación, Mario Yepes y Carolina Villegas han demostrado en redes sociales que mantienen una relación cordial y respetuosa. Cada uno sigue concentrado en sus proyectos, pero sin dejar de evidenciar el buen trato que aún existe entre ellos.

Pues en redes se rumoraba de que entre ambos no había una relación amena, luego de que tras la participación del jugador en el reality de Canal RCN, fuera relacionado con Caterin Escobar, también participante del programa.

Sin embargo, aunque ambos han compartido varios momentos juntos, no han confirmado públicamente si mantienen una relación sentimental.

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar en MasterChef Celebrity Colombia
Mario Yepes y Caterin Escobar han compartido momentos juntos, por lo que en redes aseguran que mantienen una relación. (Foto: Canal RCN)
