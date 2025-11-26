Así vio Violeta Bergonzi su triunfo en MasterChef Celebrity desde su casa

La presentadora Violeta Bergonzi se llevó la victoria en la exitosa producción del Canal RCN MasterChef Celebrity 2025, donde logró cautivar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

¿Cómo celebró Violeta Bergonzi su triunfo en MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que reveló cómo fue su reacción tras haber ganado MasterChef Celebrity y ver el capítulo final desde su casa.

En la grabación se ve a la presentadora junto a su familia en su cuarto pendiente del episodio final de MasterChef Celebrity y enseñó su reacción tras conocer que Claudia Bahamón anunciaba su nombre como la gran ganadora.

Su hijos y sus familiares comenzaron a gritar y saltar de la emoción, mientras ella se dejó ver muy sonriente y agradecida.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre su preparación final en MasterChef Celebrity?

La presentadora indicó que, sin duda alguna para ella realizó la cocinada más bella de su vida en la final de MasterChef Celebrity, que llevó a cabo este martes 25 de noviembre.

Recordemos que, Violeta tuvo que competir contra Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

Violeta detalló que entregó el alma en cada plato con un menú pensando y estudiado hasta el más mínimo detalle, siendo un viaje de sabores que representaron su cultura y su esencia.

"La Semana Santa de Popayán fue mi inspiración para llevarlos a uno de los más hermosos encuentros de Colombia", dijo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el triunfo de Violeta Bergonzi?

Luego de conocerse que Violeta Bergonzi es la nueva MasterChef Celebrity cientos de sus seguidores reaccionaron llenándola de elogios y felicitaciones en este momento tan importante en su vida y por este logro que trabajó tanto.

Destacaron el gran menú que presentó y lo impecable que fue con cada uno de sus platos, pues recordemos que debía presentar una entrada, un plato fuerte y un postre, logrando que cada uno resaltara.

Sus fieles admiradores se mostraron felices por su victoria y le agradecieron por cómo fue su participación en la competencia.