Valentina Taguado se quejó del dolor en la final de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 avanzó con intensidad desde el primer minuto, no solo por la presión del tiempo o la complejidad del menú de tres tiempos, sino también por los contratiempos que enfrentaron algunos participantes.

Una de las situaciones fue la de Valentina Taguado, quien tuvo que sortear un fuerte dolor en plena cocina, convirtiendo su desempeño en un reto aún más exigente.

¿Qué ocurrió con Valentina Taguado durante las horas de cocina en la final de MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado experimentó un mal movimiento que impactó directamente una de sus rodillas y aunque la producción llamó de inmediato al equipo médico, la molestia persistió.

Durante las dos horas y media del reto definitivo, Valentina tuvo dificultades para desplazarse entre su estación a ir por los elementos que necesitaba para cocinar.

El menú de Valentina Taguado “Dedicatoria al cielo” incluyó una entrada llamada “Abrazo de almas”. Foto Canal RCN

"Tengo un dolor en la rodilla que ni te imaginas Clau, pero sigo emocionadita." Expresó.

La locutora explicó que no esperaba enfrentar un dolor de ese nivel en la etapa más importante del programa, pero intentó mantener el ritmo y reorganizar su forma de trabajar para evitar movimientos bruscos, aun cuando la incomodidad se incrementaba con el paso de los minutos.

¿Cómo manejó Valentina la exigencia del reto pese a la lesión en la final de MasterChef Celebrity?

Aunque el dolor no disminuyó, Valentina decidió continuar sin detenerse y se apoyó en técnicas que le permitieran optimizar tiempo y reducir desplazamientos, aunque el equipo médico regresó en varios momentos para monitorear su condición y aplicarle medicamentos.

Valentina Taguado inició la final con un dolor en la rodilla que afectó su movilidad. Foto Canal RCN

Aun así, logró presentar cada uno de sus tres tiempos sin retrasos, con un desempeño llamó la atención no solo por la calidad de los platos, sino porque mantuvo el control bajo una presión física adicional que podría haberle jugado en contra.

E incluso se destacó por su buen sentido del humor y la buena relación que tuvo con los chefs cuando pasaban revisando el proceso de las recetas en las estaciones, como fue el caso del Jorge Rausch, quien le expresó que "el dolor no duele" haciendo referencia a tener control mental sobre la situación.

¿En qué se inspiró Valentina Taguado para crear su menú en la final de MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado conmovió no solo al jurado, sino también a sus familiares y amigos con la inspiración de su menú de tres tiempos, pues el concepto detrás titulado “Dedicatoria al cielo” surgió del recuerdo de su abuela.

Una persona importante para ella que falleció mientras participaba en el programa, un detalle que generó un vínculo emocional fuerte y la motivó a construir platos que representaran momentos importantes de su historia familiar.

El primer tiempo, llamado “Abrazo de almas”, fue una entrada pensada para evocar la esencia de su abuela, los sabores y técnicas buscaban transmitir cercanía y memoria afectiva.

Los dos tiempos siguientes integraron ingredientes cotidianos que marcaron su infancia, destacando productos tradicionales del campo como el plátano maduro y preparaciones asociadas a tardes familiares que la participante vivió durante años.

Una propuesta desde su historia personal muy valorada por el jurado, quienes no solo reconocieron la coherencia conceptual y la dedicación evidente en cada preparación, sino la capacidad de Valentina de sortear las dificultades tal y como lo hizo en el transcurso de la competencia.