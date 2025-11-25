Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity 2025 con este menú: así fue la gran final

La última gala de MasterChef Celebrity reunió a las cuatro participantes que lograron llegar al cierre de la décima temporada, en una de las evaluaciones más exigentes de la historia del programa.

Tras una ronda de preparaciones que exigió técnica, concepto y precisión, Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora del título, luego de presentar un menú de tres tiempos que destacó por su identidad cultural y la coherencia entre cada uno de los platos.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Los memes y reacciones que dejó la victoria de Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity

¿Cuál fue el plato con el que Violeta Bergonzi ganó la final de MasterChef Celebrity 2025?

Para esta final, Violeta decidió combinar elementos de su región, logrando que el jurado también viviera una experiencia sensorial y visual diferente al evaluar su receta.

Su propuesta se basó en un recorrido por las raíces caucanas y la tradición de la Semana Santa en Popayán:

El primer tiempo se tituló “la sahumadora”, una entrada elaborada con langosta al carbón, acompañada de carantanta, un producto típico del Cauca, y una salsa especial que hacía referencia a la mujer caucana.

El segundo tiempo, denominado “El caballero del santo sepulcro”, que tomó como eje el momento más representativo de la celebración en Popayán, integrando salmón, zanahorias glaseadas, verduras a la parrilla, puré de remolacha y una salsa de champagne que homenajeaba también su ascendencia francesa.

Langosta, salmón, tradición y un postre lleno de infancia: el menú que llevó a Violeta Bergonzi a la victoria. Foto Canal RCN

El tercer tiempo llevó por nombre “El monaguillo”, una preparación inspirada en la niñez y la dulzura de la región, hecho a base de chocolate, tres leches y maní, acompañado de una infusión de albahaca con fresas.

Para emplatar usó un arreglo floral elaborado por su mamá especialmente para esta final, y además entregó a los chefs un menú impreso para contextualizar aspectos culturales de su ciudad.

Un detalle de "fina coquetería" que aunque cautivó a los jurados y generó tensiones con sus contrincantes, no influyó en la calificación final de su menú.

Artículos relacionados Cardi B Cardi B sorprende al convertir el cordón umbilical de su bebé en una joya

¿Cómo fue el desempeño de las 4 finalistas en la final de MasterChef Celebrity 2025?

Las cuatro participantes mostraron niveles de exigencia altos, como fue el caso de Carolina Sabino que recibió elogios por su entrada y plato fuerte, sin embargo, perdió fuerza en el postre, una preparación que la dejó muy cerca, pero no por encima del desempeño de Violeta.

Alejandra Ávila brilló en su entrada, pero enfrentó dificultades en el plato fuerte al no lograr el punto ideal de cocción del pato y en el cierre, su postre excedió la cantidad de gelatina.

Valentina Taguado se destacó por su postre, en el que demostró creatividad y una mezcla de ingredientes que sorprendió al jurado, una preparación que para ellos fue “totalmente acorde a una final de la cocina más famosa de Colombia”

Aun así, no consiguió superar a Violeta Bergonzi, quien mantuvo equilibrio, consistencia y un nivel parejo en sus tres tiempos, lo que finalmente la llevó a ganar.

Artículos relacionados Producciones RCN Alejandra Ávila tuvo un pequeño accidente en plena final de MasterChef Celebrity

¿Cómo vivió Violeta Beegonzi los últimos momentos de la gran final de MasterChef Celebrity 2025?

La final estuvo particularmente cerrada entre Violeta y Carolina Sabino, por lo que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, coincidieron en que la competencia fue muy pareja y que esta edición se destacó por la consistencia de las participantes.

"Podemos decir que esta es la final más reñida que hemos tenido hasta el momento." Expresó Jorge Rausch.

Violeta Bergonzi es la ganadora de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

"Me siento realizada en este momento de mi vida, no podría pedirle más a la vida" Expresó Violeta.

Finalmente, Violeta Bergonzi levantó el premio de la temporada mientras sus familiares y compañeros se acercaron a abrazarla, la cargaron en brazos y ella celebró asegurando que se siente plena con este logro y que este triunfo llega en un momento significativo de su vida.