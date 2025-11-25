Los mejores rituales para recibir diciembre y obtener prosperidad, según la IA

Pronto llegará diciembre y para muchos es importante hacer un cierre energético del año, pero antes se debe dar la bienvenida al último mes del año para celebrar las festividades como corresponde.

Diciembre no solo marca el inicio de las festividades navideñas, sino también un período de reflexión, renovación y apertura emocional.

¿Cuáles son los mejores rituales para recibir diciembre?

La inteligencia artificial de Chat GPT ofreció desde limpiezas espirituales hasta pequeñas actividades simbólicas que ayudarán a atraer abundancia y mejorar las energías alrededor.

Limpieza del hogar: la puedes realizar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Debes barre del fondo de la casa hacia afuera, abrir las ventanas para renovar el aire y hacer aromáticas de canela, laurel o palo santo.

la puedes realizar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Debes barre del fondo de la casa hacia afuera, abrir las ventanas para renovar el aire y hacer aromáticas de canela, laurel o palo santo. Velas para abrir nuevos caminos: el 1 de diciembre prende velas de diferentes colores según la intención que tengas. Blanca para obtener paz y claridad, amarilla para la prosperidad, rosada para la salud y el crecimiento, y verde para la salud y el crecimiento.

el 1 de diciembre prende velas de diferentes colores según la intención que tengas. Blanca para obtener paz y claridad, amarilla para la prosperidad, rosada para la salud y el crecimiento, y verde para la salud y el crecimiento. Manifestar tus intenciones: escribe cartas con tres cosas que agradeces de lo que viviste en noviembre y tres cosas con las que deseas vivir en diciembre. Guarda tu escrito en un lugar en especial.

escribe cartas con tres cosas que agradeces de lo que viviste en noviembre y tres cosas con las que deseas vivir en diciembre. Guarda tu escrito en un lugar en especial. Baño energético: el 1 de diciembre hazte un baño sin tocar tu rostro con agua tibia, sal marina y agrégale hojas de laurel o canela.

el 1 de diciembre hazte un baño sin tocar tu rostro con agua tibia, sal marina y agrégale hojas de laurel o canela. Objetos en el hogar: agrega tres monedas en una bolsa roja o dorada y ponla detrás de la bolsa. También mueve algunos muebles, renueva algunos objetos de tu casa y colocas flores nuevas.

¿Qué hacer tras terminar los rituales para recibir diciembre?

No olvides agradecer por todos los beneficios y cosas buenas que has atravesado, igual que por aquellos obstáculos que se te han presentado, pues también han servido de aprendizaje.