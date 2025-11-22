Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este es el significado de prender una vela de color negro y en qué situaciones hacerlo

Las velas negras tienen un alto uso, así que vale la pena conocer qué significados le dan y en qué momentos las encienden.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vela
Este es el significado de prender una vela de color negro y en qué situaciones hacerlo | Foto de Freepik.

Las velas son elementos que por años han llamado la atención, muchos les dan intenciones y un significado.

Además, con el paso del tiempo para algunos el color de la vela tiene que ver con temas que pueden estar vinculados a lo positivo o negativo, es así como nace la interrogante de qué significado tiene usar las velas de color negro.

¿Qué significado tiene prender una vela de color negro?

Acudiendo a recopilaciones de El Cronista, a diferencia de lo que muchos piensan sobre las velas de color negro, estas se relacionan con la neutralización de las influencias negativas.

En ese sentido, se justifica que las velas de dicho color cambian lo que son las energías negativas en positivas.

De hecho, se les da el significado de ser un escudo astral, razón por la que no necesariamente son utilizadas para fines oscuros.

Vela negra
Una vela de color negro puede relacionarse con lo positivo | Foto de Freepik.

Lo anterior son explicaciones subjetivas, lo que quiere decir que cada quien es libre de creer o pensar lo que le parece más propicio.

¿Para qué y en qué situaciones se puede prender una vela de color negro?

Las velas de color negro funcionan como protección. El blog WikiHow consigna que ayudan a superar traumas del pasado, a la vez que romper los vínculos o relaciones que no dan ningún fruto.

Es así como se comparten los que serían los momentos o situaciones en los que sería más conveniente darle uso a una vela de color negro, revelados a continuación:

  • Deseo de eliminar energías negativas y además asegurarse de quedar protegido frente a estos elementos en el futuro.
  • Sentimiento de que alguien guarda mala intención y busca resguardarse de cualquier acción que esa persona pudiera emprender en su contra.
Velas
Las velas de color negro han sido utilizadas por muchos años | Foto de Freepik.
  • Estar atravesando una etapa de cambios importantes de vida (como una ruptura, la renuncia a un empleo o el fin de una amistad) y se quiere purificar energías antiguas o pesadas.

  • Anhelo de soltar traumas pasados o emociones que afectan, con el propósito de abrir espacio a un nuevo inicio.
  • Buscar la fortaleza interior y la determinación para abandonar hábitos dañinos y evolucionar hacia la mejor versión posible de sí mismo.
