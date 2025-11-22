Pirlo promete revelar secretos de Blessd en una nueva tiradera: "Hablaste mal de Karol G"

El mundo del entretenimiento urbano colombiano vive horas intensas. La tensión entre Pirlo y Blessd sigue creciendo y cada nuevo gesto de ambos artistas alimenta la conversación en redes sociales.

Pirlo revela detalles sobre Blessd que mencionan directamente a Karol G. (Foto de Blessd Rodrigo Varela/AFP) (Foto de Karol G Dimitrios Kambouris/AFP)

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

Lo que comenzó como un cruce de declaraciones se ha convertido en un enfrentamiento con tiraderas que mantiene a sus seguidores atentos a cada movimiento.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

¿Qué dijo Blessd sobre las presentaciones de Pirlo?

En medio de la polémica, Blessd decidió enviar un mensaje contundente a través de sus historias de Instagram.

El cantante paisa presumió el Sold Out de su concierto en Bogotá, donde se presentará ante 55 mil personas.

En la fotografía compartida se le ve en el escenario durante las preparaciones del evento, acompañando la imagen con un mensaje dirigido directamente a Pirlo.

“No hay luz pa nadie, no están en la liga que agradezcan un poquito, ellos que sigan haciendo 2 mil 3 mil personas que yo ya ando en otra”, escribió el Bleesd en su publicación.

La publicación fue interpretada como un golpe de autoridad, mostrando que su carrera sigue en ascenso y que cuenta con el respaldo masivo de sus seguidores. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el gesto avivó aún más la disputa.

¿Cómo reaccionó Pirlo ante el mensaje de Blessd?

Pirlo no tardó en responder con fuerza en redes sociales. El cantante caleño aseguró que se viene una nueva tiradera en la que revelará lo mal que Blessd habría hablado de sus colegas de Medellín y de la propia Karol G.

Según Pirlo, esos mismos colegas lo apartaron de su grupo por su “criterio”, y ahora planea exponer detalles que podrían escalar aún más la polémica.

"Se te viene el mundo encima", escribió Pirlo en su publicación.

Además, Pirlo acusó a Blessd de buscar apoyo en otros cantantes y streamers para enfrentarlo, cuestionando por qué le dedican tiempo si, según ellos, su carrera está “apagada”.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado fue captada bailando con un misterioso cantante, ¿de quién se trata?

Con cada publicación, la polémica suma nuevos capítulos y deja claro que la rivalidad no se resolverá pronto.

Mientras Blessd celebra su éxito en Bogotá, Pirlo prepara su respuesta musical, prometiendo revelar secretos que podrían sacudir la escena urbana del país.