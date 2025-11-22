Laura González dejó reflexivo mensaje recordando su reciente relación amorosa

Laura González ha vivido una verdadera montaña rusa de emociones desde su propio ingreso a La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada. De entrada, la modelo tuvo un fuerte cruce con Karina García y ventiló algunas situaciones que no le gustaron de la influenciadora paisa.

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

Sin embargo, su permanencia en el reality no fue tan extensa como hubiera deseado y terminó eliminada, aunque a partir de allí se le abrieron oportunidades a nivel laboral y profesional, asimismo, más hombres empezaron a llegar a su vida.

Fue así cómo inició una nueva relación, pero el idilio de amor duró escasos 20 días y terminó de la peor manera, como lo terminaría relatando ella misma en una entrevista para 'Buen Día, Colombia' de RCN.

Laura González tuvo una corta estadía en La casa de los famosos Colombia. Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el mensaje de Laura González en redes sociales sobre su actual vida amorosa?

Lo cierto es que esas situaciones, aunque muy complejas, le han dejado grandes enseñanzas a la comunicadora social y empresaria. En un reciente post compartido en su cuenta de Instagram dejó una clara indirecta sobre los procesos que ha vivido y que ha logrado sobrellevar.

Laura G compartió un carrete de fotos desde un espectacular yate y al final dejó un contundente mensaje que sus seguidores no quisieron pasar por alto.

“Cómo no llamarle mujerón si sobrevivió estando rota”, dice el mensaje publicado por la exparticipante de La casa de los famosos Col sobre un fondo negro.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

¿Cuál fue la polémica entre Laura González y el novio con el que viajó a Dubái?

Laura González relató en el programa matutino del Canal RCN el drama que vivió con su más reciente pareja. La modelo contó que todo empezó muy bien con él, pero pronto se derrumbó el castillo de amor.

La llanera señaló que hubo cosas que no le gustaron de él y por eso decidió dar por terminada la relación, sin embargo, el hombre, según relató, no pretendía dejarla ir y hasta la habría intimidado.

Laura G manifestó que le terminó devolviendo todos los regalos que este le había obsequiado y, tras un largo proceso de sanación, logró salir adelante, pero le quedaron muchas experiencias.

Laura González abrió su corazón en 'Buen Día, Colombia' y confesó todo lo que vivió con su expareja. Foto: Canal RCN

La exparticipante de la casa más famosa de Colombia reflexionó sobre ese suceso, pero aclaró que no han cambiado sus planes futuros, uno de ellos, tener hijos.

En charla con sus seguidores, González afirmó que la idea de ser mamá sigue en pie, pero ha decidido aplazar la fecha en que estaría lista para dar a luz y criar.

“¿Te gustaría tener hijos?”, indagó un internauta, a lo que ella contestó: “Obvio mis amores, me encantaría. Bueno, les cuento que yo antes decía ‘yo quiero ser mamá a los 30’, pero ahorita se viene un proyecto muy hermoso y pues, digamos, este plan lo dejé en unos dos añitos”.

Además de La casa de los famosos Col, Laura pasó por Protagonistas de Nuestra Tele 2017, donde conoció a Altafulla, con quien tuvo un breve romance.