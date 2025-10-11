Laura González abre su corazón y narra la polémica relación que vivió en Dubái: “Los 20 días que dure”

Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, abrió su corazón en una reveladora entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia sobre su exrelación, la cual terminó en medio de la polémica en redes.

¿Qué dijo Laura González sobre cómo comenzó esta relación que solo le trajo dolores de cabeza?

La modelo, después de su salida de la casa de los famosos y en su afán de encontrar el amor, contó detalles de una relación que no terminó nada bien y que generó revuelo en redes sociales.

“Yo lo llamo huracanes”, dijo Laura González al referirse a esta relación.

La relación comenzó gracias a una amiga que le presentó a esta persona. Todo inició por chat, y la distancia no fue un impedimento, pues él se encontraba en Dubái. Tras buenas referencias, incluso intentó viajar a Colombia.

Aunque al principio todo fue muy lindo, como ella misma describe, luego notó actitudes que no le gustaron mientras ella estaba en Dubái.

“Una persona agresiva, una persona que explota por cualquier cosa”, relató, además de enterarse de situaciones no tan agradables con la expareja de esta persona, incluso vinculadas a una denuncia legal.

Al regresar a Colombia, Laura terminó la relación por videollamada, lo que provocó que él se tornara agresivo y le pidiera los obsequios que él le había dado en una relación que duró apenas 20 días.

Laura González destapa la verdad sobre su breve pero polémica relación. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Laura González recibió advertencias por parte de esta persona?

“Él tenía una lista de las cosas que me había regalado”, explicó la modelo colombiana.

Aunque esta relación se volvió viral por los reclamos de esta persona, quien le pedía los regalos e incluso llegó a tildarlos de “robo”, se sumó para Laura González una situación personal delicada, ya que su madre estaba atravesando un mal momento de salud.

Laura González también se refirió a las advertencias que recibió de esta persona, incluyendo una situación con la corona fúnebre que le dio e hizo que tanto ella como su madre se alertarán.

En un primer live, hizo responsable a esta persona si le pasaba algo, “me llenó de terror”, y aunque aclaró que no hubo infidelidades ni faltas graves, la situación se tornó complicada.

Por su parte, él no tomó la situación de la misma manera, lo que desencadenó toda una polémica en redes sociales.