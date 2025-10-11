Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura González abre su corazón y narra la polémica relación que vivió en Dubái: “Los 20 días que dure”

Laura González destapa la verdad sobre su breve pero polémica relación tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Laura González cuenta los detalles de su tormentosa relación con su expareja
Laura González destapa la verdad sobre su breve pero polémica relación. (Foto: Canal RCN)

Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, abrió su corazón en una reveladora entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia sobre su exrelación, la cual terminó en medio de la polémica en redes.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Laura González sobre cómo comenzó esta relación que solo le trajo dolores de cabeza?

La modelo, después de su salida de la casa de los famosos y en su afán de encontrar el amor, contó detalles de una relación que no terminó nada bien y que generó revuelo en redes sociales.

“Yo lo llamo huracanes”, dijo Laura González al referirse a esta relación.

La relación comenzó gracias a una amiga que le presentó a esta persona. Todo inició por chat, y la distancia no fue un impedimento, pues él se encontraba en Dubái. Tras buenas referencias, incluso intentó viajar a Colombia.

Artículos relacionados

Aunque al principio todo fue muy lindo, como ella misma describe, luego notó actitudes que no le gustaron mientras ella estaba en Dubái.

“Una persona agresiva, una persona que explota por cualquier cosa”, relató, además de enterarse de situaciones no tan agradables con la expareja de esta persona, incluso vinculadas a una denuncia legal.

Al regresar a Colombia, Laura terminó la relación por videollamada, lo que provocó que él se tornara agresivo y le pidiera los obsequios que él le había dado en una relación que duró apenas 20 días.

Laura González cuenta los detalles de su tormentosa relación con su expareja
Laura González destapa la verdad sobre su breve pero polémica relación. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Laura González recibió advertencias por parte de esta persona?

“Él tenía una lista de las cosas que me había regalado”, explicó la modelo colombiana.

Artículos relacionados

Aunque esta relación se volvió viral por los reclamos de esta persona, quien le pedía los regalos e incluso llegó a tildarlos de “robo”, se sumó para Laura González una situación personal delicada, ya que su madre estaba atravesando un mal momento de salud.

Laura González también se refirió a las advertencias que recibió de esta persona, incluyendo una situación con la corona fúnebre que le dio e hizo que tanto ella como su madre se alertarán.

En un primer live, hizo responsable a esta persona si le pasaba algo, “me llenó de terror”, y aunque aclaró que no hubo infidelidades ni faltas graves, la situación se tornó complicada.

Por su parte, él no tomó la situación de la misma manera, lo que desencadenó toda una polémica en redes sociales.

Laura González cuenta los detalles de su tormentosa relación con su expareja
Laura González destapa la verdad sobre su breve pero polémica relación. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra Yina Calderón

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”