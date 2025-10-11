Reconocido futbolista se viste de luto tras dedicar gol y llorar en pleno partido: ¿quién es?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Por qué razón reconocido futbolista se hizo viral al llorar en pleno partido? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, miles de internautas han generado diversos comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el especial gesto que tuvo un reconocido futbolista al hacerle una especial dedicatoria en pleno partido al marcar un gol en homenaje tras la pérdida de un integrante de su familia.

¿Qué reconocido futbolista se quebró en llanto tras dedicar un gol tras reciente pérdida?

El nombre de Edwin Cardona se ha convertido en tendencia en los últimos meses al ser parte del equipo del Atlético Nacional, destacándose como mediocentro.

¿Quién fue el especial integrante en la familia de Edwin Cardona que falleció? | AFP: Jaime Saldarriaga

Recientemente, se llevó a cabo un partido futbolístico en el que el equipo de Atlético Nacional le ganó 2-1 al equipo de Águilas Doradas.

Durante el partido, miles de internautas se sorprendieron con la especial reacción que tuvo el futbolista Edwin Cardona tras rendirle un especial homenaje mediante una anotación de un gol a su mascota fallecida, llevando una camisa de su perro en pleno estadio.

¿Cuál fue la razón por la que Edwin Cardona se quebró en llanto en pleno estadio al recordar a su mascota fallecida?

Es clave mencionar que, Durante el partido, Edwin Cardona tuvo la oportunidad de hacer un gol en el momento en el que realizó un penalti y, en ese momento, Atlético Nacional anotó un 2-1 ante Águilas Doradas.

¿Por qué razón Edwin Cardona lloró en pleno partido? | AFP: Silvio Avila

Luego, Edwin Cardona se quebró en llanto en pleno partido tras llenarse de emotividad al recordar a su mascota fallecida, pues celebró la anotación con una camisa en la que se refleja el rostro de su perro y dice las siguientes palabras:

“Siempre te amaré, mi gordo, Chewin”, dice la camisa en la que Edwin Cardona le hizo un especial homenaje.

Sin duda, miles de navegantes no dudaron en compartir su reacción a través de las redes sociales tras el especial gesto que tuvo Edwin Cardona, demostrando el gran cariño que tiene por las mascotas, sobre todo, al recordar a su mascota fallecida.

¿Cómo reaccionó René Higuita por el reciente triunfo de Edwin Cardona?

Es clave mencionar que René Higuita se convirtió en tendencia hace varias semanas al ser parte de uno de los participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity, demostrando su gran habilidad en la cocina.

Así también, René fue hace varios años uno de los arqueros colombianos más destacados a nivel internacional. De este modo, el exfutbolista también compartió su reacción tras el especial triunfo del Atlético Nacional, en especial, por el gran desempeño que tuvo Edwin Cardona y, mediante su cuenta oficial de Instagram, compartió lo siguiente:

“Felicitaciones crack”, añadió René Higuita.

