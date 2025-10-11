¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el cuarto grupo y cómo elegir a tu preferida

En las últimas semanas, miles de internautas han dividido múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los participantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por el momento, ya se conformiaron los nombres de tres celebridades que harán parte del reality, quienes cautivarán con su talento y deslumbrarán con polémica personalidad.

Conoce el cuarto grupo de las aspirantes que quieres que entren a lacasadelosfamososcolombia.com Recuerda que tu voto será clave. Las votaciones están abiertas desde las 7 a.m. de este lunes 10 de noviembre hasta el domingo 16 de noviembre a las 4 p.m.

¿Quién es Luisa Cortina, la modelo que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Chica reality, modelo y creadora de contenido digital, ella es Luisa Cortina, quien se ha dado a conocer por su competitividad, originalidad y belleza.

Ella es Luisa Cortina, la modelo que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Además, se ha dado a conocer a través de las diferentes plataformas digitales al cautivar por el especial cariño que tiene por los animales, en especial, al demostrar su gran talento al montar en caballo.

Si buscas una personalidad segura, competitiva, selectiva y con buen carácter, vota por Luisa, si consideras que es la aspirante ideal para ingresar al reality, ¿te gustaría verla dentro?

¿Quién es Tatana Mejía, el entrenador personal que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Creadora de contenido digital y emprendedora, ella es Natalia Mejía, más conocida como La Tatana, quien se ha destacado por su carismática y arrolladora personalidad, la cual ha reflejado a través de la creación de contenido digital en sus redes sociales.

Ella es Tatana Mejía, el entrenador personal que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

La Tatana en la actualidad es hermana gemela y, por esta razón, ha revelado que una de las cualidades más distinguidas en su personalidad, es la especial conexión que desarrolla con otras personas.

En la actualidad, La Tatana es hermana de Tatán Mejía , uno de los presentadores y deportistas más destacados del país, en especial, por su presentación en Survivor, la isla de los famosos, una producción del Canal RCN.

Por el momento, La Tatana es casada, sin embargo, busca ser una persona selectiva y transparente en caso de ingresar a La casa de los famosos Colombia. Si quieres verla dentro del reality, vota por ella.

¿Quién es Laura Jiménez, la modelo fitness que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Si buscas una persona segura de sí misma y creadora de contenido exclusivo, ella es Laura Jiménez, reconocida en redes sociales por su cautivadora personalidad y belleza, la cual la ha dado a conocer a través de las diferentes plataformas digitales.

Ella es Laura Jiménez, la modelo fitness que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Laura ha confesado que uno de los poderes que más le gustaría tener en caso de entrar al reality es tener la habilidad en leer mentes y, también, compartir su postura sin filtros por los selectiva que es.

Si buscas una persona segura, talentosa y selectiva, comparte tu voto por Laura en si crees que es la aspirante ideal para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

¿Quién es Angélica Bibiana Sierra, cantante de música popular que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia es Angélica Bibiana Sierra, quien se ha destacado en los últimos años por demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Ella es Angélica Bibiana Sierra, cantante de música popular que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin duda, Angélica Sierra es una reconocida cantante de música norteña, quien se ha destacado por el reconocimiento de varias de sus melodías como: ‘La chacalosa’, ‘Las cuevas claras’ y ‘Amor Ilegal’.

Desde luego, Bibiana ha demostrado que cuenta con una arrolladora personalidad, la cual espera cautivar a sus seguidores. Si quieres verla dentro de La casa de los famosos Colombia, vota por ella.

¿Quién es “Cuca” Caicedo, la influenciadora que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Creadora de contenido digital y deportista, ella es Estefanía Caicedo, más conocida como la “Cuca” Caicedo, distinguida a través de sus redes sociales por su buen estilo de vida y, también, por compartir motivacionales mensajes.

Ella es “Cuca” Caicedo, la influenciadora que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin duda, “Cuca” se ha dado a conocer por demostrar la seguridad que tiene en su personalidad, en especial por la autenticidad que transmite en su personalidad.

Una de las cualidades que más las destacan en su personalidad es el carácter que tiene, pues demuestra sus verdades sin filtro. Por el momento, la “Cuca” Caicedo se encuentra soltera y acepta que se involucraría con una persona por estrategia en caso de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

¿Quién es Daniela Henao, la futbolista que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia es Daniela Henao Salgado, quien es una reconocida futbolista colombiana y creadora de contenido digital.

Ella es Daniela Henao, la futbolista que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, está en una relación sentimental con una mujer, con quien tiene una especial conexión. Por el momento, la deportista se ha destacado por llevar su gran talento dentro de las canchas.

Si consideras que Daniela es la candidata ideal para ingresar al reality, no olvides compartir tu voto por ella si quieres verla dentro de la casa más famosa del país.

¿Cómo votar por tu aspirante preferida del cuarto grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. El nombre de la cuarta habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidata preferida para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorita:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de las seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 16 de noviembre a las 4 p.m. Podrás votar cada cuatro horas.