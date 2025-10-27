Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta responde con sarcasmo a quienes le dicen que les tiene envidia: “Niveles de niveles”

Nicolás Arrieta habla sobre la envidia hacia otros influencers y genera cientos de comentarios por su declaración.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nicolás Arrieta habla sobre lo que dicen los influencers

Nicolás Arrieta, quien ahora es habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia hizo una reveladora confesión en un video que rápidamente se volvió vial en redes.

Artículos relacionados

¿Qué llevó a Nicolás Arrieta a convertirse en habitante de La Casa de los Famosos Colombia?

Este domingo 26 de octubre se conoció que el creador de contenido Nicolás Arrieta obtuvo más del 50% de los votos y consiguió su pase directo a la tercera temporada de La casa de los famosos.

El influencer, recordado por ser uno de los más polémicos y pioneros en la creación de contenido digital, hace poco contó que estuvo alejado por un tiempo de las redes tras pasar por un proceso de rehabilitación.

Artículos relacionados

Recientemente, volvió a las redes sociales generando polémica por sus declaraciones sobre algunas personalidades del mundo digital.

En esta ocasión, impactó con un comentario que generó miles de reacciones en redes, no solo por lo que expresó, sino también por su singular manera de decir las cosas.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre los influencer en Colombia?

El creador, quien ha comentado en varias ocasiones que se encuentra en quiebra, sorprendió con sus declaraciones sobre otros influencers.

Artículos relacionados

En un video que circula a través de plataformas como TikTok en el que aparece el creador de contenido con una camisa polo vinotinto, Nicolás Arrieta expresó con su característico humor:

“Influencer que andan diciendo que yo les tengo envidia si es que yo porque les voy a tener envidia si es yo me hago en un año lo que ellos se hacen en un mes, en un día, así que por favor hay niveles de niveles”, dijo con una sonrisa en su cara.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar entre los que se encontraban: “Como así q se hace en un año lo q ellos se hacen en un mes, se hecho el agua solo”, por lo que otros usuarios respondieron a este comentario: “no sabes lo que es el sarcasmo” o “me preocupa la cantidad de gente que no conoce el sarcasmo”.

Y otros que brindaron su apoyo incondicional tras entrar al exitoso reality de convivencia: “Me prometí no volver a ver La casa de los famosos pero llegaste tú”.

Nicolás Arrieta habla sobre lo que dicen los influencers
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria en el programa Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Reviven romántico video de Aida Victoria y 'El agropecuario' en medio de la polémica

En medio de la polémica protagonizada por Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano, el video desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Yina Calderón, Baby Demoni Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones del novio de Baby Demoni: "No se desvivió sola"

Yina Calderón reveló que vio la entrevista de la pareja de Baby Demoni y no dudó en lanzar un tajante mensaje.

Así explicó Pipe Bueno por qué su hijo menor nació con los ojos claros Pipe Bueno

Pipe Bueno aclaró el misterio y contó por qué su hijo menor tiene los ojos claros

Pipe Bueno explicó con pruebas la razón por la que su hijo menor tiene los ojos claros, a pesar de que ni Luisa ni él los tienen.

Lo más superlike

Shakira brilló en Cali con su ‘Las mujeres ya no lloran tour’ Shakira

Shakira en Cali hizo historia al cantar “Sin sentimiento” junto al Grupo Niche en el Pascual Guerrero

La barranquillera emocionó de nuevo a sus fanáticos tras dar dos conciertos llenos de magia junto al grupo de Niche.

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales

Valentina Taguado

Valentina Taguado confesó que Claudia Bahamón le mintió descaradamente en el último reto de campo

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe Talento nacional

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada Cazzu

Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"