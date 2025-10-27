Nicolás Arrieta responde con sarcasmo a quienes le dicen que les tiene envidia: “Niveles de niveles”

Nicolás Arrieta, quien ahora es habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia hizo una reveladora confesión en un video que rápidamente se volvió vial en redes.

¿Qué llevó a Nicolás Arrieta a convertirse en habitante de La Casa de los Famosos Colombia?

Este domingo 26 de octubre se conoció que el creador de contenido Nicolás Arrieta obtuvo más del 50% de los votos y consiguió su pase directo a la tercera temporada de La casa de los famosos.

El influencer, recordado por ser uno de los más polémicos y pioneros en la creación de contenido digital, hace poco contó que estuvo alejado por un tiempo de las redes tras pasar por un proceso de rehabilitación.

Recientemente, volvió a las redes sociales generando polémica por sus declaraciones sobre algunas personalidades del mundo digital.

En esta ocasión, impactó con un comentario que generó miles de reacciones en redes, no solo por lo que expresó, sino también por su singular manera de decir las cosas.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre los influencer en Colombia?

El creador, quien ha comentado en varias ocasiones que se encuentra en quiebra, sorprendió con sus declaraciones sobre otros influencers.

En un video que circula a través de plataformas como TikTok en el que aparece el creador de contenido con una camisa polo vinotinto, Nicolás Arrieta expresó con su característico humor:

“Influencer que andan diciendo que yo les tengo envidia si es que yo porque les voy a tener envidia si es yo me hago en un año lo que ellos se hacen en un mes, en un día, así que por favor hay niveles de niveles”, dijo con una sonrisa en su cara.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar entre los que se encontraban: “Como así q se hace en un año lo q ellos se hacen en un mes, se hecho el agua solo”, por lo que otros usuarios respondieron a este comentario: “no sabes lo que es el sarcasmo” o “me preocupa la cantidad de gente que no conoce el sarcasmo”.

Y otros que brindaron su apoyo incondicional tras entrar al exitoso reality de convivencia: “Me prometí no volver a ver La casa de los famosos pero llegaste tú”.