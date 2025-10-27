Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelan detalles inéditos tras su salida de México: “No puede ser”

El cantante de música popular Pipe Bueno conmovió a sus millones de seguidores unas fotos familiares en los que mostró cómo fue el cumpleaños de su pequeño hijo, Domenic.

¿Cuál fue la emotiva foto familiar de Pipe Bueno por el cumpleaños de Domenic?

El cantante quien suma más de 9 millones de seguidores en Instagram compartió una imagen en donde se le ve junto a Luisa Fernanda W, y dos pequeños hijos Domenic y Máximo.

En esta ocasión la familia se reunió alrededor de un pastel de cumpleaños para celebrar los 3 años del pequeño, quien nació en octubre de 2022.

Hace unos días la creadora de contenido y esposa de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W compartió en redes sociales que estaba empacando porque se iban de México para embarcar en uno de los famosos cruceros de Disney, donde no solo celebrarían el cumpleaños de Domenic, sino también el de Máximo, quien también cumple en octubre.

Pipe Bueno emociona con fotos familiares del cumpleaños de su hijo Domenic. (Foto: Canal RCN)

En un video, Luisa Fernanda W reveló algunos detalles que emocionaron a los fanáticos de la pareja. Además, contó que había estado alejada de las redes sociales porque estaba muy enfocada en su trabajo.

¿Cuáles fueron las reacciones a la foto familiar de Pipe Bueno?

En las imágenes, se puede ver a ambos niños muy emocionados por subirse a bordo del crucero. En otras fotos, se les muestra en el aeropuerto y en el avión.

En una imagen, Domenic aparece con su pastel y el número 3, mientras que otra fotografía derritió corazones al mostrar a Máximo abrazando a su hermano menor con ternura.

Por supuesto, el carrusel generó reacciones positivas, no solo por el cumpleaños del niño, sino también por la hermosa familia que tiene Domenic, según los usuarios en redes: "3? No puede ser. Papi los amo".

Luisa Fernanda W reaccionó a la publicación de su esposo con un tierno mensaje: “Los amo”, y acompañó sus comentarios con varios corazones.

Además, aprovechó para responder a una seguidora que criticó que los niños ya estaban grandes para ir en coche, la paisa sin tapujos le escribió: “Para caminar en Disney es fundamental, ¡saludos!”, escribió Luisa Fernanda W.