Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelan detalles inéditos tras su salida de México: “No puede ser”

Pipe Bueno compartió fotos familiares del cumpleaños de su hijo Domenic que enternecieron a sus fans.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: así celebraron el cumpleaños de Domenic
Pipe Bueno emociona con fotos familiares del cumpleaños de su hijo Domenic. (Foto: Canal RCN)

El cantante de música popular Pipe Bueno conmovió a sus millones de seguidores unas fotos familiares en los que mostró cómo fue el cumpleaños de su pequeño hijo, Domenic.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la emotiva foto familiar de Pipe Bueno por el cumpleaños de Domenic?

El cantante quien suma más de 9 millones de seguidores en Instagram compartió una imagen en donde se le ve junto a Luisa Fernanda W, y dos pequeños hijos Domenic y Máximo.

En esta ocasión la familia se reunió alrededor de un pastel de cumpleaños para celebrar los 3 años del pequeño, quien nació en octubre de 2022.

Artículos relacionados

Hace unos días la creadora de contenido y esposa de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W compartió en redes sociales que estaba empacando porque se iban de México para embarcar en uno de los famosos cruceros de Disney, donde no solo celebrarían el cumpleaños de Domenic, sino también el de Máximo, quien también cumple en octubre.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: así celebraron el cumpleaños de Domenic
Pipe Bueno emociona con fotos familiares del cumpleaños de su hijo Domenic. (Foto: Canal RCN)

En un video, Luisa Fernanda W reveló algunos detalles que emocionaron a los fanáticos de la pareja. Además, contó que había estado alejada de las redes sociales porque estaba muy enfocada en su trabajo.

¿Cuáles fueron las reacciones a la foto familiar de Pipe Bueno?

En las imágenes, se puede ver a ambos niños muy emocionados por subirse a bordo del crucero. En otras fotos, se les muestra en el aeropuerto y en el avión.

Artículos relacionados

En una imagen, Domenic aparece con su pastel y el número 3, mientras que otra fotografía derritió corazones al mostrar a Máximo abrazando a su hermano menor con ternura.

Por supuesto, el carrusel generó reacciones positivas, no solo por el cumpleaños del niño, sino también por la hermosa familia que tiene Domenic, según los usuarios en redes: "3? No puede ser. Papi los amo".

Luisa Fernanda W reaccionó a la publicación de su esposo con un tierno mensaje: “Los amo”, y acompañó sus comentarios con varios corazones.

Además, aprovechó para responder a una seguidora que criticó que los niños ya estaban grandes para ir en coche, la paisa sin tapujos le escribió: “Para caminar en Disney es fundamental, ¡saludos!”, escribió Luisa Fernanda W.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: así celebraron el cumpleaños de Domenic
Pipe Bueno emociona con fotos familiares del cumpleaños de su hijo Domenic. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria en el programa Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Reviven romántico video de Aida Victoria y 'El agropecuario' en medio de la polémica

En medio de la polémica protagonizada por Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano, el video desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Yina Calderón, Baby Demoni Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones del novio de Baby Demoni: "No se desvivió sola"

Yina Calderón reveló que vio la entrevista de la pareja de Baby Demoni y no dudó en lanzar un tajante mensaje.

Nicolás Arrieta habla sobre lo que dicen los influencers Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta responde con sarcasmo a quienes le dicen que les tiene envidia: “Niveles de niveles”

Nicolás Arrieta habla sobre la envidia hacia otros influencers y genera cientos de comentarios por su declaración.

Lo más superlike

Shakira brilló en Cali con su ‘Las mujeres ya no lloran tour’ Shakira

Shakira en Cali hizo historia al cantar “Sin sentimiento” junto al Grupo Niche en el Pascual Guerrero

La barranquillera emocionó de nuevo a sus fanáticos tras dar dos conciertos llenos de magia junto al grupo de Niche.

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales

Valentina Taguado

Valentina Taguado confesó que Claudia Bahamón le mintió descaradamente en el último reto de campo

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe Talento nacional

Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada Cazzu

Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"