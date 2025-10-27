Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo y Juan Sebastián Rivera generan controversia en redes por presunta ruptura amorosa

Los rumores sobre la posible ruptura de Sofía Jaramillo con Juan Sebastián Rivera se viralizaron en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sofía la hermana de Angélica Jaramillo habría terminado con Juan Sebastián Rivera
Sofía, la hermana de Angélica Jaramillo, habría puesto fin a su relación con Rivera. (Foto: Canal RCN)

La modelo caleña, actriz y presentadora Sofía Jaramillo, hermana de la actriz y cantante Angélica Jaramillo, fue protagonista de comentarios en redes sociales sobre su vida personal.

En los últimos días, se ha rumorado sobre una posible ruptura con su pareja Juan Sebastián Rivera.

¿Sofía Jaramillo terminó su relación con Juan Sebastián Rivera?

Según lo compartido en redes, durante los años que estuvieron juntos habrían ocurrido situaciones polémicas, incluyendo supuestas prácticas de brujería.

La información ha generado reacciones entre su fanaticada y usuarios de redes que siguen de cerca a la familia Jaramillo y las publicaciones de la caleña.

También se comenta que Sofía Jaramillo habría tenido una relación antes con Juan Sebastián Rivera mientras él mantenía una relación con la modelo Natalia Sánchez.

Además, se dice que la ex pareja de Sofía habría tenido también una relación por aparte durante tres años, algo que presuntamente ella descubrió.

¿Qué hay detrás de la publicación de Sofía Jaramillo que preocupó a sus seguidores?

En su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, la caleña suele compartir videos e imágenes sobre su vida profesional, tips de maquillaje, cocina e incluso algunos detalles de su vida personal.

Sin embargo, no hay publicaciones junto a su pareja ni contenido relacionado con su relación. Hace unos días, compartió un carrusel de imágenes en el que se le ve visiblemente triste.

Una de las fotos que llamó más la atención de sus seguidores muestra una naranja con la mitad dañada, acompañada del mensaje: “El entorno sí importa”.

Rápidamente, la publicación obtuvo cientos de ‘me gusta’ y reacciones, aunque los comentarios de sus seguidores se centraron en su belleza: “La admiro y la respeto, muy maravillosa y bella, la admiro como persona, no por su gran belleza”; “Hermosa como siempre”; y “Qué mujer tan bella y tan resiliente”.

Mientras que otros se enfocaron en la notable expresión de sus ojos.

Los rumores en redes apuntan a que la familia Jaramillo estaría vinculada a este tipo de prácticas, aunque hasta el momento no hay confirmaciones oficiales sobre esto ni sobre la posible ruptura con Juan Sebastián Rivera.

