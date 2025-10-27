Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Le llueven críticas a Andrés Altafulla tras presumir su lujosa compra: “Ya no brilla sin Karina”

Altafulla mostró su más reciente adquisición y provocó una lluvia crítica en redes, le recuerdan a su ex Karina García.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla presumió su nuevo carro y generó críticas
La lujosa compra de Andrés Altafulla que dividió a sus fans en redes. (Foto: Canal RCN)

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla presumió en redes sociales su reciente adquisición generando revuelo en redes sociales.

¿Qué compró Altafulla que generó revuelo en redes?

El barranquillero, a través de su cuenta de Instagram, les mostró a sus millones de seguidores lo que compró, y muchos reaccionaron de inmediato a su publicación.

En la imagen, el barranquillero aparece con una camiseta negra estampada y unos jeans azules. Detrás de él se ve una camioneta blanca, con la que estaría presumiendo su presunta compra. Aunque no dejó ninguna descripción, su fanaticada no tardó en elogiar al cantante.

“Bien por él y que sigan los triunfos para todo mundo”; “Te mereces eso y más”, fueron alguno de los comentarios.

Además, se mostró celebrando con su padre dentro del vehículo en una fotografía que enterneció a muchos de sus seguidores. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, compartiendo un momento de unión y celebración familiar por la compra del cantante.

En otra instantánea, se ve al barranquillero en una escena aún más emotiva: abrazando y consintiendo a su padre, a quien le da un beso en la cabeza. La publicación conmovió a varios usuarios que destacaron el vínculo entre ambos.

¿Por qué Altafulla recibió críticas tras comprar una camioneta?

Sin embargo, junto a los elogios que recibió el intérprete de ‘Paila’, muchos empezaron a criticarlo y a decirle que había perdido su brillo tras terminar su relación con la modelo paisa Karina García: “Altafulla perdió todo el brillo desde que se dejó con Karina”.

Algunos se preguntaban: “¿Ese carro no es del papá?”, mientras otros decían que no era un logro, ya que, al parecer, su familia tiene dinero.

Comentarios como “Esa es una compra normal, ¿no?” o “¿Su nueva adquisición, con plata de los papás?” se repitieron entre varios de los usuarios de esta red social.

Lo cierto es que, mientras muchos de sus seguidores lo critican, el artista sigue celebrando su logro en familia y avanzando en su carrera musical. Además, se rumora que está por lanzar una nueva canción después de ‘Paila’.

