Aida Victoria Merlano advirtió a su expareja Juan David Tejada: “Nos vemos ante un juez”

El conflicto entre Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, podría subir de nivel. Ahora, la influencer mostró que la situación podría llegar a manos de una comisaría de familia.

¿Aida Victoria Merlano quiere escalar la situación con Juan David Tejada?

En la noche del sábado 25 de octubre, la influencer barranquillera no se quedó callada y compartió los pantallazos de los chats que ha sostenido con su expareja.

Recientemente, ambos han protagonizado varios conflictos públicos, en los que el empresario acusa a Merlano de no permitirle ver a su bebé. Sin embargo, la barranquillera compartió las conversaciones para aclarar que, según ella, nunca le ha impedido el contacto con su hijo.

Además, la influencer reveló mensajes en los que aseguró que su expareja le hacía fuertes advertencias e intentaba controlar sus movimientos y los del bebé.

“¿Cómo se va a llamar ‘caballero’ un hombre que intimid@ a la mamá de su hijo a 20 días de dar a luz?”, escribió Aida Victoria.

En los chats también se leen los presuntos insultos del empresario, conocido como “El Agropecuario”, quien lanzó fuertes palabras en medio de la discusión.

Entre los mensajes que compartió Aida Victoria se pueden leer frases como: “Engañando con discursos chimbos y van a ver, sos pura fachada” y “Sos una moneda de cuero”.

Aida Victoria advierte a su ex: “Nos vemos ante un juez”. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Aida Victoria le dice a Juan Tejada que se ven ante un juez?

La creadora de contenido también expuso un chat que, aunque no se conoce el contexto completo, deja ver la fuerte tensión entre ambos. En la conversación, Aida Victoria le dice: “Yo te dije, nos vemos en una comisaría de familia”.

A esto, Juan David Tejada responde con todo: “Todo esto es por usted, basura”, y continúa con duras palabras: “Te gusta hablar de todo el mundo, tus ex, por basura, eso me pasa por no hacer caso”.

El empresario incluso agrega que ya se cansó de ella y de su familia, usando varias groserías. Aida Victoria no se queda atrás y, lejos de responder con insultos, le advierte: “Nos vemos ante un juez”.

A lo que la influencer añade en la publicación: “Y si no logra lo que quiere, amenaz@”.