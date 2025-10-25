Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano advirtió a su expareja Juan David Tejada: “Nos vemos ante un juez”

Aida Victoria comparte los chats con su ex Juan David Tejada donde advierte que acudirán a comisaría de familia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano muestra los chats con Juan David Tejada
Aida Victoria advierte a su ex: “Nos vemos ante un juez”. (Foto: Canal RCN)

El conflicto entre Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, podría subir de nivel. Ahora, la influencer mostró que la situación podría llegar a manos de una comisaría de familia.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano quiere escalar la situación con Juan David Tejada?

En la noche del sábado 25 de octubre, la influencer barranquillera no se quedó callada y compartió los pantallazos de los chats que ha sostenido con su expareja.

Recientemente, ambos han protagonizado varios conflictos públicos, en los que el empresario acusa a Merlano de no permitirle ver a su bebé. Sin embargo, la barranquillera compartió las conversaciones para aclarar que, según ella, nunca le ha impedido el contacto con su hijo.

Artículos relacionados

Además, la influencer reveló mensajes en los que aseguró que su expareja le hacía fuertes advertencias e intentaba controlar sus movimientos y los del bebé.

“¿Cómo se va a llamar ‘caballero’ un hombre que intimid@ a la mamá de su hijo a 20 días de dar a luz?”, escribió Aida Victoria.

En los chats también se leen los presuntos insultos del empresario, conocido como “El Agropecuario”, quien lanzó fuertes palabras en medio de la discusión.

Entre los mensajes que compartió Aida Victoria se pueden leer frases como: “Engañando con discursos chimbos y van a ver, sos pura fachada” y “Sos una moneda de cuero”.

Aida Victoria Merlano muestra los chats con Juan David Tejada
Aida Victoria advierte a su ex: “Nos vemos ante un juez”. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Aida Victoria le dice a Juan Tejada que se ven ante un juez?

La creadora de contenido también expuso un chat que, aunque no se conoce el contexto completo, deja ver la fuerte tensión entre ambos. En la conversación, Aida Victoria le dice: “Yo te dije, nos vemos en una comisaría de familia”.

Artículos relacionados

A esto, Juan David Tejada responde con todo: “Todo esto es por usted, basura”, y continúa con duras palabras: “Te gusta hablar de todo el mundo, tus ex, por basura, eso me pasa por no hacer caso”.

El empresario incluso agrega que ya se cansó de ella y de su familia, usando varias groserías. Aida Victoria no se queda atrás y, lejos de responder con insultos, le advierte: “Nos vemos ante un juez”.

A lo que la influencer añade en la publicación: “Y si no logra lo que quiere, amenaz@”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano revela que Juan David Tejada, papá de su hijo, le rogó que volvieran e insinúa que es hipócrita. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano revela chat de Juan David Tejada rogándole para que vuelvan

Aida Victoria Merlano insinuó que el hombre la insulta porque no ha vuelto con él, pero que la calificaría de ‘buena mujer’ si estuviera con él.

Aida Victoria acusa a Tejada, papá de su hijo, de robarle su parte de la finca. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano acusa a Juan David Tejada de ‘robarle’ su parte de finca que compraron juntos

Aida Victoria Merlano aclaró con un “presuntamente”, para no meterse en problemas legales, y dijo que el papá de su hijo la robó.

Aida Victoria Merlano revela que fue advertida por su expareja Aída Victoria Merlano

Aida Victoria muestra que recibía advertencias por parte de Juan Tejada: “Lo porquería de mujer”

Aida Victoria expuso los chats en los que según ella su ex, Juan David Tejada, la intimidaba e intentaba controlar.

Lo más superlike

Shakira emocionó al cantar y bailar ‘Cali pachanguero’ con su hijo Sasha Shakira

Shakira emocionó cantando “Cali Pachanguero” y bailando con su hijo Sasha en su avión privado

Shakira sorprendió a bordo de su avión cantando y bailando “Cali Pachanguero” junto a su hijo Sasha.

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo

El curioso regalo de cumpleaños de Kate del Castillo Kate del Castillo

Kate del Castillo causa revuelo con su nueva “hija perfecta”: un bebé de silicona hiperrealista

La coronación del top 9 de MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

El Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia se coronó en la competencia: “El rey de los milagros”

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento