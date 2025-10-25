Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria muestra que recibía advertencias por parte de Juan Tejada: “Lo porquería de mujer”

Aida Victoria expuso los chats en los que según ella su ex, Juan David Tejada, la intimidaba e intentaba controlar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano revela que fue advertida por su expareja
Aida Victoria expone las advertencias de su ex en conversaciones. (Foto: Canal RCN)

La polémica entre Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada sigue escalando, esta vez por fuertes advertencias que le había hecho el empresario.

La influencer publicó en sus redes sociales, los pantallazos sobre las conversaciones que sostuvo con el padre de su pequeño hijo.

¿Aida Victoria Merlano fue advertida por Juan David Tejada?

En la extensa conversación, la barranquillera compartió algunas que llamaron más la atención de sus seguidores, donde ella dice:

“¿Cómo se va a llamar ‘caballero’ un hombre que amenaz@ a la mamá de su hijo a 20 días de dar a luz?”, escribió Aida Victoria.

La influencer dejó claro que todo esto sucedió porque le pidió a su expareja que no comentara sus publicaciones como si aún estuvieran juntos. Recordemos que ella había compartido que su relación había terminado cuando el bebé tenía apenas unos días de nacido.

En la conversación, se puede ver que Juan David Tejada le dice que no le interesa ni la fama ni lo que tiene la influencer y agrega: “Ya te estás buscando lo que no se te ha perdido”.

Aida Victoria Merlano revela que fue advertida por su expareja
Aida Victoria expone las advertencias de su ex en conversaciones. (Foto: Canal RCN)

En ese mismo chat, el empresario insinúa que, como a ella le gusta estar de polémica en polémica, podría revelar información sobre la influencer: “Ha conocido mi parte buena y noble, pero ya veo que quiere conocer la otra cosa, entonces. Hágale”, mientras Aida le respondía que lo iba a bloquear, señalando que era “muy maluco porque con un hijo de por medio, muy feo”.

¿Por qué Aida Victoria dice que siente que perdió el control Juan David Tejada?

En otros de los chats que publicó la influencer, se evidencia que, según Aida Victoria, su expareja quería controlar sus salidas y exigía que le informara cada movimiento que tenía con el niño.

La barranquillera también reveló las malas palabras que él usaba en su contra, recordándole que podían verse en una comisaría de familia. Entre los mensajes más decía: “Yo sí viví en persona lo porquería de mujer que eres”.

Según estas últimas conversaciones de septiembre Juan David Tejada también le hace advertencias a Aida Victoria Merlano: “Te dije que manejemos las cosas bien por el niño” “Quieres conocerme me vas a conocer”.

 

