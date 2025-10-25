Aida Victoria Merlano destapó la verdad con pruebas, ¿Le prohibió ver a su hijo a Juan David Tejada?

La influencer Aida Victoria Merlano y su expareja, el padre de su pequeño hijo, Juan David Tejada, siguen en medio de la polémica. La barranquillera compartió las pruebas de las conversaciones que sostenía con él.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada reconoce que perdió el control frente a Aida Victoria: "ella ha sido grosera”

¿Aida Victoria le negó ver a su hijo a Juan David Tejada?

La influencer reveló que, tras reflexionar sobre el tema, decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos con pruebas. Poco después, compartió los pantallazos de las conversaciones que había sostenido con su expareja.

En su cuenta de Instagram, ante sus millones de seguidores, escribió: “Medité mucho sobre esta situación, pero la verdad no tiene versión; la verdad es una y no es con palabras, es con pruebas”.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

Recientemente, Juan David Tejada mencionó que las cosas con Aida Victoria eran complicadas porque no podía ver a su bebé. Ante esto, la barranquillera compartió una conversación en la que dejó claro que nunca le ha negado verlo.

En los mensajes, Aida le dice que puede visitar al niño cuando quiera y, además, le reclama por no haber ido a verlo.

“Tú puedes ver a tu hijo siempre que quieras. Como siempre te lo he dicho. ¿por qué no has venido? ¿A caso yo te dije que no vinieras?”, además revela que esto ocurrió dos días antes de tener el problema que había pasado a mayores.

En otra publicación muestra otra conversación en la que según explica, Tejada estaba molesto porque debía anunciarse para subir a su apartamento

“Me revuelve ver cómo una persona es capaz de decir públicamente que ‘yo provoqué’, cuando literalmente me quiso dar, solo porque le puse límites”.

¿Cuál fue la versión de Juan David Tejada sobre las declaraciones de Aida Victoria?

Por su parte Juan David Tejada, denunció que no le permiten ver a su hijo. El empresario aseguró en un video que Merlano se negaba a facilitar los encuentros.

Según contó, aunque Merlano asegura que puede visitarlo, la persona que cuida al bebé no responde sus llamadas ni mensajes.

Tejada explicó que se ha “salido de la ropa” en discusiones con la influencer, pero justificó su reacción por el trato que, según él, recibe de ella.