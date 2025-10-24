Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

La presentadora Jessica Cediel rindió un sentido homenaje tras el fallecimiento de un ser especial.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessica Cediel despide ser querido
Jessica Cediel despide a tu tía/AFP

La presentadora Jessica Cediel conmovió a miles de sus fanáticos luego de revelar la lamentable pérdida que atraviesa.

Artículos relacionados

¿Por qué Jessica Cediel está de luto?

La bogotana dio a conocer el doloroso fallecimiento de su tía Lucía Silva, a quien decidió rendir un amoroso homenaje para despedirla.

Jessica Cediel despide a su tía

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió una fotografía y un video junto a ella donde quiso plasmar la personalidad tan especial que tenía su familiar y lo bien que la pasaba a su lado.

Primero compartió una instantánea en la que se mostró junto a ella y le dedicó emotivas palabras dando a conocer la muerte de su tía.

"Hoy el cielo se viste de fiesta con tu llegada. Gracias por todo tía linda. Que mi Dios te tenga en su gloria", escribió.

Posteriormente compartió una grabación en la que evidenció lo divertida que era su tía.

"Siempre tan única, hermosura", agregó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la pérdida de Jessica Cediel?

Luego de su revelación, miles de seguidores reacciones al respecto y le la llenaron de mensajes de cariño, apoyo y condolencias en este momento tan difícil para ella y su familia.

Jesisca Cediel rinde homenaje a su tía

Además, destacaron la forma en que anunció la dolorosa noticia con tanto amor y respeto, recordando lo mejor de ella y recalcando su amor por Dios, al mostrar su tranquilidad al saber que estará con él.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, la presentadora ha revelado abiertamente lo creyente que es, tanto así que ha usado sus plataformas para dar a conocer su mensaje religioso, por el que recibe varios elogios, pero también críticas.

Entre los cuestionamientos que más llegan es acerca de su situación sentimental, donde ha señalado que hasta que no le llegue un hombre de Dios prefiere estar soltera, pues es un requisito fundamental para ella.

Por ahora, Jessica Cediel despide a su tía, comparte en familia, y sigue al frente de varios proyectos, los cuales suele compartir con su comunidad en redes sociales, que le gusta tanto estar enterada de lo que ocurre con ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan Tejada tomaría acciones legales contra Aida Merlano: "no me voy a prestar para jueguitos"

Juan David Tejada habló en una transmisión en vivo sobre su polémica con Aida Victoria Merlano.

Karol Samantha dejó estremecedor mensaje dedicado a Epa Colombia Epa Colombia

Karol Samantha estremece con mensaje a Epa Colombia tras 9 meses en prisión: "Estoy destrozada"

Karol Samantha rompió el silencio en redes al recordar que Epa Colombia ya completa más de nueve meses en prisión.

Nicolás Arrieta, Melissa Gate Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta lanza pulla a Melissa Gate si llegase a entrar a La casa de los famosos Colombia 3

Nicolás Arrieta aprovechó una pregunta que le hicieron para mencionar a Melissa Gate y provocó diferentes reacciones.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi, Nicolás de Zubiría MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi ganó pin de inmunidad y pasó directo al Top 8 de MasterChef 2025: todos gritaron

Violeta Bergonzi está compitiendo con todos sus poderes en MasterChef Celebrity, fue la primera en ingresar al selecto Top 8.

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos