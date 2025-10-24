Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

La presentadora Jessica Cediel conmovió a miles de sus fanáticos luego de revelar la lamentable pérdida que atraviesa.

¿Por qué Jessica Cediel está de luto?

La bogotana dio a conocer el doloroso fallecimiento de su tía Lucía Silva, a quien decidió rendir un amoroso homenaje para despedirla.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió una fotografía y un video junto a ella donde quiso plasmar la personalidad tan especial que tenía su familiar y lo bien que la pasaba a su lado.

Primero compartió una instantánea en la que se mostró junto a ella y le dedicó emotivas palabras dando a conocer la muerte de su tía.

"Hoy el cielo se viste de fiesta con tu llegada. Gracias por todo tía linda. Que mi Dios te tenga en su gloria", escribió.

Posteriormente compartió una grabación en la que evidenció lo divertida que era su tía.

"Siempre tan única, hermosura", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la pérdida de Jessica Cediel?

Luego de su revelación, miles de seguidores reacciones al respecto y le la llenaron de mensajes de cariño, apoyo y condolencias en este momento tan difícil para ella y su familia.

Además, destacaron la forma en que anunció la dolorosa noticia con tanto amor y respeto, recordando lo mejor de ella y recalcando su amor por Dios, al mostrar su tranquilidad al saber que estará con él.

Cabe destacar que, la presentadora ha revelado abiertamente lo creyente que es, tanto así que ha usado sus plataformas para dar a conocer su mensaje religioso, por el que recibe varios elogios, pero también críticas.

Entre los cuestionamientos que más llegan es acerca de su situación sentimental, donde ha señalado que hasta que no le llegue un hombre de Dios prefiere estar soltera, pues es un requisito fundamental para ella.

Por ahora, Jessica Cediel despide a su tía, comparte en familia, y sigue al frente de varios proyectos, los cuales suele compartir con su comunidad en redes sociales, que le gusta tanto estar enterada de lo que ocurre con ella.