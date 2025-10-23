Westcol respondió si demandará a Yina Calderón y si es verdad que le debe dinero

El streamer Westcol habló sobre si demandaría a Yina Calderón tras declaraciones de la empresaria sobre una supuesta deuda y haberlo responsabilizarlo sobre si algo le llega a pasar luego de la polémica en Stream Fighters 4.

¿Westcol demandará a Yina Calderón?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo y señaló que no emprenderá acciones legales contra la empresaria, pues no quiere volver a saber ni tener relación alguna con ella.

"Yo quiero estar lo más lejos de ella, no quiero volverla a mencionar, nada, quiero alejarme mucho, que ni siquiera un poquito se acerque a mí y demandarla significa tener que saber de ella cada cierto tiempo y por 50 millones prefiero que se los gaste ella en su mecatico, prefiero mi paz mental", dijo.

¿Qué dijo Westcol sobre la supuesta deuda?

El joven detalló que no tenía ni idea de lo que estaba hablando la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y aconsejó a sus seguidores a no volver a hablar de ella.

"No le crean nada a esa polla. Lo mejor que pueden hacer es dejar de hablar de esa vieja, nada de valores, ustedes ya vieron que ahí no hay nada, no busquen. Eso es hueco totalmente, no hay inteligencia, no hay sabiduría, no hay conocimiento, no nada que sacar de esa mujer", dijo.

Ante las acusaciones de responsabilizarlo si algo le llega a pasar, Westcol indicó que está mal de la mente.