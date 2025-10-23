Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol respondió si demandará a Yina Calderón y si es verdad que le debe dinero

El streamer Westcol además reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón donde lo responsabiliza si algo le llega a pasar.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol sobre Yina Calderón
Westcol respondió a acusaciones de Yina Calderón/Canal RCN

El streamer Westcol habló sobre si demandaría a Yina Calderón tras declaraciones de la empresaria sobre una supuesta deuda y haberlo responsabilizarlo sobre si algo le llega a pasar luego de la polémica en Stream Fighters 4.

Artículos relacionados

¿Westcol demandará a Yina Calderón?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo y señaló que no emprenderá acciones legales contra la empresaria, pues no quiere volver a saber ni tener relación alguna con ella.

Westcol sobre demandar a Yina Calderón

"Yo quiero estar lo más lejos de ella, no quiero volverla a mencionar, nada, quiero alejarme mucho, que ni siquiera un poquito se acerque a mí y demandarla significa tener que saber de ella cada cierto tiempo y por 50 millones prefiero que se los gaste ella en su mecatico, prefiero mi paz mental", dijo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Westcol sobre la supuesta deuda?

El joven detalló que no tenía ni idea de lo que estaba hablando la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y aconsejó a sus seguidores a no volver a hablar de ella.

Westcol sobre supuesta deuda a Yina calderon

"No le crean nada a esa polla. Lo mejor que pueden hacer es dejar de hablar de esa vieja, nada de valores, ustedes ya vieron que ahí no hay nada, no busquen. Eso es hueco totalmente, no hay inteligencia, no hay sabiduría, no hay conocimiento, no nada que sacar de esa mujer", dijo.

Ante las acusaciones de responsabilizarlo si algo le llega a pasar, Westcol indicó que está mal de la mente.

"¡Ay esa mujer! Ya no hablemos más de eso, qué pesar, eso es de psicólogo", añadió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayro Moreno Talento nacional

Dayro Moreno sorprende con su nuevo look inspirado en Halloween

Dayro Moreno mostró su faceta más creativa con un diseño de uñas oscuro y temático de Halloween que generó todo tipo de reacciones.

Cami Pulgarín apoya a Nicolás Arrieta Ornella Sierra

Exnovio de Ornella Sierra arremete contra Cami Pulgarín tras lanzar indirecta a Javier Gómez

Cami Pulgarín mostró su apoyo a Nicolás Arrieta y la expareja de Ornella Sierra se fue en su contra.

WestCol se sinceró sobre Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

WestCol rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano en transmisión en vivo: "Me cuesta"

WestCol se sinceró sobre lo que siente por la influenciadora Aida Victoria Merlano y si volvería o no con ella tras su ruptura.

Lo más superlike

Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos conmovió al despedirse de MasterChef Celebrity: “A cada quien le llega su día”

Tras su eliminación de MasterChef, Luis Fernando Hoyos se despidió de la competencia con unas emotivas palabras.

Feid se disfraza de un personaje de Shrek. Feid

Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?