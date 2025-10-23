Westcol rompió el silencio sobre Yina Calderón tras enfrentamiento: "nos ganó"

El streamer Westcol dio su opinión sobre la polémica renuncia de la empresaria Yina Calderón en Stream Fighters 4 contra Andrea Valdiri el pasado sábado 18 de octubre.

¿Qué dijo Westcol sobre qué pasó con Yina Calderón?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre su evento de boxeo, con el que tuvo un sorprendente éxito.

El paisa coincidió con las declaraciones de Yina Calderón sobre que ella no planeó nada, pero una vez probó la fuerza de la barranquilla en el ring se dio cuenta que si seguía le iba a ir muy mal.

"Yo estoy claro de que ella entrenó, trabajó, ella se montó en ese ring para pele*r, no digan que eso es estrategia, cállese. Yo hasta ese momento le tenía respeto, pero sintió el primer pum y sabía que donde se quede otro minuto la vuelven papilla, esa mujer sintió unos batacazos de Valdiri que dijo 'en qué me metí'", explicó.

¿Qué dijo Westcol sobre las críticas tras la renuncia de Yina Calderón?

El joven también les respondió a quienes señalaron que dicha situación arruinó su evento, a lo que él dijo que él sabe que si hace otro el próximo año, le hará mejor.

Resaltó que, a todos les fue muy bien con la controversia que se generó, pues todos duplicaron seguidores, alcance y contratos en sus redes sociales.

Asimismo, contestó a quienes mencionaron que lo que hizo Yina Calderón fue inteligente.

"Imagínese la cantidad de est*pidos que puede haber en el mundo, eso es cobardía total. Lo que dije ese día y para los que me dicen que así no se trata a una mujer, yo dije poquito, no dije lo que quería decir porque sabía que iba a ver mucha gente que de pronto no aguantara", agregó.

Además, sorprendió al destacar que, aunque no lo quieran la exparticipante de La casa de los famosos Colombia con sus comportamientos ganó.