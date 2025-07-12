Así reaccionó El Sebastucho tras perder las votaciones de La casa de los famosos Colombia

Las votaciones para definir al séptimo integrante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia finalizaron después de ocho días de participación constante por parte del público.

Aunque seis aspirantes competían por el ingreso, la atención se concentró principalmente en dos creadores de contenido: Maiker Smith y El Sebastucho.

Ambos se mantuvieron muy cerca en porcentaje de apoyo y alternaron el liderazgo en varias ocasiones. Finalmente, el 7 de diciembre se cerró la votación y se confirmó el resultado.

¿Quién ingresó del grupo 7 a La casa de los famosos Colombia?

La dinámica permitió votar cada cuatro horas, lo que generó un alto nivel de actividad entre los seguidores de los participantes. Desde el inicio, quedó claro que la competencia sería entre Maiker Smith y El Sebastucho, quienes, juntos, sumaron más del 80 % de los votos. Los otros cuatro aspirantes no alcanzaron el mismo nivel de apoyo.

El resultado final indicó que Maiker Smith obtuvo el 44,4 % de los votos, convirtiéndose en el séptimo habitante confirmado de la nueva temporada del reality. Su comunidad celebró ampliamente este logro, destacando la constancia que mantuvieron durante toda la semana.

Maiker Smith se suma a este selecto grupo de participantes. Foto Canal RCN

Para El Sebastucho, que permaneció muy cerca del primer lugar en varios momentos, el cierre de la votación marcó el final de una competencia que generó interacción continua en redes sociales. Su reacción posterior fue uno de los puntos más comentados tras el anuncio.

¿Cómo reaccionó El Sebastucho tras perder en las votaciones de La casa de los famosos?

Después de conocerse el resultado, El Sebastucho utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje a Maiker Smith.

En su mensaje, reconoció que la competencia había sido exigente y felicitó a Maiker por obtener el cupo. También le deseó éxito dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y afirmó que confía en que representará bien al grupo de humoristas.

El Sebastucho, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La reacción del creador de contenido fue vista como un gesto de compañerismo y profesionalismo. A pesar de no ingresar al reality, su participación en la votación le permitió mantenerse visible en redes sociales y fortalecer la relación con su comunidad.

Mientras Maiker Smith se prepara para asumir los retos del programa, El Sebastucho continúa activo en sus plataformas, recibiendo comentarios de apoyo por la forma en que manejó la situación y por su respuesta pública tras conocerse el resultado.