Yina Calderón desmintió que planeó renunciar al enfrentamiento, explicó por qué lo hizo

Yina Calderón se sinceró sobre lo que sintió en el ring contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón aclaró qué pasó en su enfrentamiento contra Andrea Valdiri/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón desmintió hipótesis sobre su retiro del enfrentamiento contra Andrea Valdirien Stream Fighters 4.

¿Yina Calderón tenía planeado renunciar a Stream Fighters 4?

La creadora de contenido se sinceró en su programa 'Escándalo TV' sobre el evento de boxeo, del que ella señaló que no planeó su renuncia, pero decidió retirarse tras ver que Westcol no la trató igual que a su rival, además de la fuerza que le descubrió a la barranquillera en sus primeros segundos.

Yina Calderón sobre abandonar combate contra Andrea Valdiri

"Yo no lo tenía planeado, yo me preparé, pagué un profesor, subí de peso, fui la que más alboroto hizo para que se conectaran y el Coliseo se llenara (...) yo no iba a bajarme, yo quería pele*r, ¿qué pasó? cuando salgo y hago mi entrada casi todo el mundo empezó a abuchearme y dije hay un montón de gente que me quiere ver vuelta mier** y cuando llega mi contrincante parecía un rottweilers y dije 'algo está mal aquí'", relató.

Destacó que al ver que solo su familia la estaba apoyando, destacó que se dio cuenta que lo único que Westcol quería era verla mal y humillada para burlarse de ella al día siguiente.

¿A Yina Calderón le dolió su combate contra Andrea Valdiri?

Asimismo, indicó que vio demasiada rabia en Andrea Valdiri, detallando que si no hubiera sido así, en el primer round ella hubiera entrando en confianza y en el segundo sí la hubiera rematado.

Yina Calderón no planeó abandonar a Andrea Valdiri

"La furia que yo le vi hizo que yo dijera 'no me voy a dejar volver mierd** de esta vieja' y dije voy a esperar el primer round y según como sienta su fuerza me retiro o no, esa es la verdad, y cuando ella se me viene, esa vieja tiene una fuerza de un hombre, me iba a ganar, me iba a dar una pela ni la sapohiju***", agregó.

Indicó que se sentía en los juegos de hambre y la comidilla de todos que querían verla destruida, añadiendo que sintió que no era un evento de boxeo, sino una venganza en su contra.

