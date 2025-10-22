Yina Calderón arremete con un contundente mensaje contra Lina Tejeiro: "te voy a decir algo"

La empresaria Yina Calderón ha decidido volver a su programa de chismes luego de haber renunciado a 'Stream Fighters 4', para responderle a todos sus hates, incluida la actriz Lina Tejeiro, quien se había burlado de ella por medio de sus redes sociales.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

¿Qué le dijo Yina Calderón a Lina Tejeiro?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha sorprendido al responderle a la actriz colombiana con un fuerte mensaje donde involucra a su ex, Andy Rivera.

Durante su programa, Yina expresó que comprendía el resentimiento de Tejeiro hacia ella, señalando que debía ser difícil que su ex, el cantante de género urbano, presumiera públicamente su nueva relación, y que con ella nunca lo había hecho.

Te voy a decir algo Lina Tejeiro. Yo a ti te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque debe ser muy duro que el amor de la vida de uno, suba a otra públicamente en tarima, le declare el amor, le pida que sea la novia...", dijo.

Según Yina, Lina estaría llena de despecho y rencor porque todavía siente algo por el artista de 30 años, quien recientemente presentó en su concierto en el Movistar Arena a su nueva pareja, la influencer paisa Ximena Castaño, conocida en redes como Ximemua.

Yo a ti te entiendo Lina. No quisiera estar en tus zapatos, porque el amor de la vida de ella siempre va a ser Andy Rivera y Andy Rivera hoy está enamorado", concluyó.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Qué pasó entre Lina Tejeiro y Yina Calderón?

La actriz de 34 años reaccionó a través de su cuenta de X a la renuncia de Yina de su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'.

Con un mensaje contundente, Tejeiro señaló que no le sorprendía la decisión de la influencer, y en otro mensaje, se burló de la bogotana, aludiendo a su nombre y llamándola de forma despectiva “Gayina”, insinuando que era una cobarde.

Rápidamente, sus tweets se hicieron virales y llegaron a manos de Calderón, quien no dudó en arremeter contra la actriz.

Yina Calderón decidió responder las burlas de Lina Tejeiro mencionando a Andy Rivera. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Lina Tejeiro opinó sobre el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters, esto dijo

¿Por qué renunció Yina Calderón a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'?

En su programa, la creadora de contenido explicó que su renuncia se debió a que percibió que el evento estaba organizado para no beneficiarla, ya que notó que todos sus detractores estaban presentes y buscaban verla mal.

Además, señaló que Westcol mostraba preferencias por Andrea Valdiri y que la intención era que ella terminara en una ambulancia, pero ella fue más astuta y no les dio la oportunidad de verla de esa manera.