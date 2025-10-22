Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón respondió a críticas por su enfrentamiento: "yo no tenía cómo ganar"

Yina Calderón reaccionó a la lluvia de críticas que recibió por su enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón habló sobre su enfrentamiento contra Andrea Valdiri/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón contestó a la lluvia de críticas que ha recibido tras haber renunciado al enfrentamiento contra Andrea Valdirien Stream Fighters 4.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las críticas que recibió por Stream Fighters 4?

La creadora de contenido señaló que ella decidió renunciar al enfrentamiento contra Andrea Valdiri debido a que sintió que lo que querían eran humillarla, además de darse cuenta que la barranquillera tenía bastante fuerza y la iba a dejar muy mal.

Yina Calderón sobre renunciar contra Andrea Valdiri

Debido a la cantidad de críticas que recibió por haber abandonado el enfrentamiento, decidió responder por medio de su programa 'Escándalo TV', en el que indicó que ella no se iba a dejar "humillar" por el qué dirán.

"Yo vivo es del show, de los números, de la polémica y Andrea Valdiri vio ese evento deportivo y yo lo vi como un show y dije no me voy a dejar dar en la je** porque esa mari** p*ga durísimo", dijo.

Señaló que siente que lo hizo fue de valientes y cuestionó qué hubieran hecho en su posición.

"Es más de valientes retirarse y no dejar que lo jodan a uno en un ring, a mí qué hijue*** me importa lo que diga la gente (...) si usted está en un evento y sabe que la van a volver mier**, porque yo no tenía cómo ganar y lo acepto, si yo me hubiera burlado del evento no hubiera ido, es sencillamente que no iba dejar que una vieja me volviera mier**", señaló.

Asimismo, indicó que el peor castigo que le dio a Andrea Valdiri fue no haberle permitido enfrentarse, pues según ella lloró de la rabia de poder no golpe*rla.

"Si me quieren decir miedosa, ok, miedosa, pero hoy está sanita, sin g*lpes y siendo tendencia nacional", agregó.

¿Yina Calderón le respondió a Westcol?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia también le respondió a Westcol sobre que no representaba Colombia, indicando que sintió que sí representaba al país cuando promocionaba el evento.

Yina Calderón le responde a Westcol

"Sin mí hubiera sido imposible que hubieras llenado el Med Plus y no se te hubieran conectado 4 millones de personas, no estoy siendo creída, pero es una realidad", le dijo.

