Yina Calderón respondió a críticas por su enfrentamiento: "yo no tenía cómo ganar"

La empresaria Yina Calderón contestó a la lluvia de críticas que ha recibido tras haber renunciado al enfrentamiento contra Andrea Valdirien Stream Fighters 4.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las críticas que recibió por Stream Fighters 4?

La creadora de contenido señaló que ella decidió renunciar al enfrentamiento contra Andrea Valdiri debido a que sintió que lo que querían eran humillarla, además de darse cuenta que la barranquillera tenía bastante fuerza y la iba a dejar muy mal.

Debido a la cantidad de críticas que recibió por haber abandonado el enfrentamiento, decidió responder por medio de su programa 'Escándalo TV', en el que indicó que ella no se iba a dejar "humillar" por el qué dirán.

"Yo vivo es del show, de los números, de la polémica y Andrea Valdiri vio ese evento deportivo y yo lo vi como un show y dije no me voy a dejar dar en la je** porque esa mari** p*ga durísimo", dijo.

Señaló que siente que lo hizo fue de valientes y cuestionó qué hubieran hecho en su posición.

"Es más de valientes retirarse y no dejar que lo jodan a uno en un ring, a mí qué hijue*** me importa lo que diga la gente (...) si usted está en un evento y sabe que la van a volver mier**, porque yo no tenía cómo ganar y lo acepto, si yo me hubiera burlado del evento no hubiera ido, es sencillamente que no iba dejar que una vieja me volviera mier**", señaló.

Asimismo, indicó que el peor castigo que le dio a Andrea Valdiri fue no haberle permitido enfrentarse, pues según ella lloró de la rabia de poder no golpe*rla.

"Si me quieren decir miedosa, ok, miedosa, pero hoy está sanita, sin g*lpes y siendo tendencia nacional", agregó.

¿Yina Calderón le respondió a Westcol?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia también le respondió a Westcol sobre que no representaba Colombia, indicando que sintió que sí representaba al país cuando promocionaba el evento.