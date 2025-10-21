¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse en la mañana del 21 de octubre el fallecimiento de una reconocida artista latinoamericana.

¿Cuál fue la reconocida artista que falleció en las últimas horas?

La artista Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos, mejor conocida como Paulina Tamayo falleció en la madrugada del 21 de octubre a los 60 años, así lo confirmó su equipo de trabajo a través de su cuenta oficial de Instagram.

El equipo de trabajo de la conocida "La Grande del Ecuador" sacó un breve comunicado a través de redes sociales en donde confirmaron la lamentable noticia.

La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador.

En el comunicado su equipo aseguró que aunque la artista había partido de este plano terrenal su legado y música se mantendrían por siempre el corazón de sus fanáticos.

¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento de la cantante Paulina Tamayo?

Hasta el momento según reportaron medios ecuatorianos con base en fuentes cercanas a la artista Paulina Tamayo la causa de su muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio.

Al parecer, la artista habría sufrido este problema de salud durante la madrugada del 21 de octubre cuando se encontraba descansando en su vivienda.

Por ahora, el equipo de trabajo de la reconocida cantante ecuatoriana no se ha pronunciado al respecto sobre las causas de muerte de Paulina.

Falleció la cantante Paulina Tamayo a sus 60 años. (Foto Freepik)

Hijo de Paulina Tamayo se pronunció tras su fallecimiento

Paulina Tamayo fue una de las voces más poderosas y queridas en Ecuador, por eso, su fallecimiento tiene en shock a todo el país vecino. Muestra de su reconocimiento son sus más de 15 discos y sus más de cuatro décadas de trayectoria en la industria musical.

Tras el fallecimiento de la artista, Willie Tamayo, el hijo de Paulina se pronunció a través de redes sociales en donde dejó un estremecedor mensaje de despedida.

El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mi mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte.

El joven le agradeció a su mamá por su entrega infinita, su fuerza y por enseñarle que la vida se canta con el alma.