Sale a la luz advertencia de Marcela Reyes a Yailin si venía a Colombia: "No se aparezca"

El nombre de la DJ Marcela Reyes ha empezado a ser tema de conversación en redes sociales luego se viralizara un video suyo en el que le hacía advertencia a Yailin en caso de visitar Colombia.

¿Cuál es el video en el que Marcela Reyes arremetía contra Yailin?

La cantante dominicana Yailin La Más Viral estuvo visitando Colombia el pasado 18 de octubre cuando fue invitada a la velada de Stream Fighters, evento organizado por el streamer WestCol.

Yailin fue una de las artistas invitadas de la noche y su presentación se dio previo al enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz.

Tras su presentación en este evento de boxeo, en redes sociales se empezaron a viralizar unas palabras de Marcela Reyes en contra de Yailin.

En estos video Marcela criticaba duramente a Anuel AA por meterse con la dominicana tras Karol G y también lanzaba algunas frases despectivas sobre ella.

Anuel es un bruto porque se dejó llevar por una mujer que se ve que solo tiene talento para menear el cul* y sacar la lengua.

Marcela Reyes había arremetido contra Yailin por el caso de Anuel y Karol G. (Fotos Canal RCN y AFP: Dimitrios Kambouris)

¿Cuál fue la advertencia de Marcela Reyes a Yailin en caso de visitar Colombia?

En este video de Marcela Reyes, la DJ le advertía a Yailin a modo de consejo que evitara visitar Colombia porque acá no iba a ser bien recibida.

Mensaje directo y contundente para Yailin, mami, si usted me está viendo yo le recomiendo que no se aparezca en Colombia, porque donde la vean acá, mami, la linch*n.

Al parecer, este video que se ha vuelto viral fue grabado años atrás cuando sucedió la polémica entre Anuel, Karol G y Yailin.

Precisamente, la DJ en su momento se disculpó por sus palabras hacia la artista dominicana, asegurando que solo había sido irónica.

¿Cómo le fue a Yailin en su visita a Colombia tras advertencia de Marcela Reyes?

La cantante dominicana tras salir al escenario junto a Karina García previo a su enfrentamiento de Stream Fighters fue recibida entre aplausos y gritos de emoción.

La expareja de Anuel AA, salió al escenario cantando su canción más escuchada del momento "Bing Bong", canción que le encanta a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Precisamente, Karina y Yailin en medio de su camino al ring decidieron sorprender a los asistentes al bailar y sacar sus pasos prohibidos al ritmo de pegajosa canción.

La cantante dominicana tras su paso por Stream Fighters compartió un video en sus redes sociales en donde expresó su cariño hacia el país: "Colombia, te amo".

Precisamente, Karina García le reaccionó y le expresó todo su cariño y agradecimiento: "Reina te amo, gracias por tanto eres única".