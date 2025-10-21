Altafulla habría reaccionado a la afección médica que Karina García reveló tener, ¿qué dijo?

Karina García les contó a sus seguidores recientemente que estaba preocupada por una afección de salud que venía teniendo en los últimos días tras su participación en Stream Fighters.

¿Cuál fue la afección médica que Karina García reveló tener?

La modelo antioqueña reveló a través de su cuenta de X que tras su enfrentamiento contra Karely Ruiz el pasado 18 de octubre venía teniendo un problema de salud.

Karina García catalogó dicho percance como 'raro' porque era algo que pocas veces le había pasado antes y era el de no poder conciliar el sueño, llegando a tener insomnio.

Siempre duermo rico, pero hoy es raro: no puedo. Tengo insomnio. ¿Será por tanta energía de este fin de semana? ¿O qué será?

La influenciadora compartió este mensaje en sus redes y generó preocupación en sus seguidores quienes le expresaron que podría estar viviendo dicha situación por todo lo que vivió el sábado en dicho evento de boxeo.

Karina García sorprendió al revelar lo que le viene sucediendo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo habría reaccionado Altafulla al tema del insomnio de Karina García?

De manera curiosa tras la revelación de Karina García, el cantante y ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla apareció en sus historias de Instagram con una curiosa foto y mensaje.

El artista compartió una imagen en la que se mostraba acostado cómodamente en un sofá mirando de manera sonriente a la cámara y junto a la imagen dejó una curiosa pregunta.

¿Cómo dormiste bebé?

Esta pregunta del ganador del reality del Canal RCN para muchos fue una clara indirecta a la situación de insomnio que Karina García había reportado horas antes en sus redes sociales.

¿Qué se sabe de la ruptura de Altafulla y Karina García?

Los nombres de Karina García y Altafulla no han parado de ser asociados tras anunciar su ruptura a finales de septiembre.

La expareja sorprendió a sus seguidores con su decisión de terminar tras haber empezado con su amorío en La casa de los famosos Colombia.

Hasta el momento se sabe que fue aparentemente por el poco tiempo que tenían para compartir y verse por sus compromisos laborales, sin embargo, varios rumores de una tercera persona los han involucrado.

Curiosamente, el cantante reaccionó a la derrota de la antioqueña frente a la influenciadora mexicana Karely Ruiz.