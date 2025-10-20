Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?

Claudia Bahamón fue la responsable de hacer un giro en la narrativa de MasterChef Celebrity 2025 rumbo al Top 9.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón
Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Luego de un importante reto en MasterChef Celebrity, 10 años, en el que los participantes les cocinaron a las producciones del Canal RCN, incrementó la tensión en el programa de cocina.

La presentadora Claudia Bahamón junto a los chefs, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, les dijeron a las celebridades que este reto es determinante debido a que el equipo que gane pasa al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025.

¿Cómo estuvo el reto con las producciones del Canal RCN en MasterChef Celebrity?

En esta oportunidad, los participantes tuvieron que preparar 80 platos (40 de sal y 40 de dulce), destacando los productos Diana.

Terminado el tiempo, se pusieron en la tarea de repartidores porque tuvieron que caminar por todas las instalaciones del Canal RCN para visitar cuatro producciones: Noticias RCN, Mañana Express, La hija del mariachi y Buen día, Colombia.

MasterChef y Buen día, Colombia
MasterChef Celebrity visitó a Buen día, Colombia | Foto del Canal RCN.

La visita a las producciones es un reto que se ha repetido en distintas temporadas de MasterChef, inclusive en una de ellas la presentadora y los chefs hasta concursaron. Por este motivo, se trata de no solo un tema de ganar, sino de prestigio.

Pues bien, terminado el reto con entrega y todo incluido, las celebridades volvieron a la cocina más importante del mundo para recibir el veredicto final. Sin embargo, no pasó lo que se esperaba que sucediera.

¿Cuál decisión tomó Claudia Bahamón al terminar el reto con las producciones del Canal RCN en MasterChef?

Los comensales del Canal RCN debían calificar en cartones, así que Claudia Bahamón reveló algunos puntajes y todos los equipos estaban reñidos.

"Yo he vivido tantas cosas lindas en este canal y vivo tan agradecida y, por supuesto, este reto siempre me conmueve un montón", dijo Claudia Bahamón.

Tras la manifestación de las celebridades sobre su experiencia en Canal RCN, venía el veredicto final. "Ha llegado la votación", según Claudia Bahamón.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón ya conoce de cocina | Foto del Canal RCN.

Cada comensal votó por los equipos, es decir, a cada grupo se le puso puntajes. Aunque la emoción estaba en todos, la presentadora prefirió callar e hizo un giro narrativo para la producción.

"Les voy a decir cuál es el ganador en el siguiente reto", decidió Claudia Bahamón.

Entonces, no se sabe qué equipo ganó y, por ende, pasó al selecto Top 9 hasta el próximo reto culinario. Los capítulos de MasterChef Celebrity 2025 en la app del Canal RCN. Clic aquí.

