Carla Giraldo celebró el inicio de las votaciones para La casa de los famosos Colombia 3: "Tú eliges"

Vuelve La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada. El reality del Canal RCN regresa como tal en 2026, pero ya empezaron a revelarse los nombres de los aspirantes que anhelan ser parte de la producción de convivencia.

Por el momento, se publicaron los nombres del primer grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia 3. Por esta razón, la presentadora Carla Giraldo aprovechó para subir una publicación de la segunda temporada junto a su colega, el presentador Marcelo Cezán.

¿Cómo Carla Giraldo anunció el inicio de las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026?

Sí, la dupla de presentadores va a continuar junta en la tercera temporada del reality de la vida en vivo. Con distintas fotografías, Carla recordó a su compañero de set y detalló que las votaciones ya están abiertas para elegir por el aspirante favorito del primer grupo de anunciados.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo seguirán presentando La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

"Aquí viendo con mi Marcelo Cezán que se abrieron las votaciones de La casa de los famosos Colombia. ¿Ya chismosearon los primeros aspirantes? Recuerda tú eliges, Canal RCN", escribió Carla Giraldo.

Es decir, la presentadora está emocionada por esta nueva entrega del reality. Desde este 20 octubre en cada semana se irá revelando un grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. De cada grupo solo queda un aspirante elegido que pasa a ser habitante, mientras que, después, se irán revelando los participantes que van directo.

¿Quiénes son los primeros aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

En este primer grupo de aspirantes a La casa delos famosos Colombia 3 se encuentran seis hombres, son los siguientes:

Javier Gómez , DJ y bailarín profesional.

, DJ y bailarín profesional. Carlos Grande , actor y creador de contenido.

, actor y creador de contenido. Juan Diego Becerra , creador de contenido.

, creador de contenido. Juanchi , creador de contenido.

, creador de contenido. Juan Duque , creador de contenido.

, creador de contenido. Nicolás Arrieta, creador de contenido.

¿Quiénes son los primeros aspirantes a La Casa de los famosos Colombia 2026? | Foto del Canal RCN.

¿Cómo votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

Las votaciones se ejecutan con los siguientes pasos:

Ingresar a www.lacasadelosfamososcolombia.com

Dirigirse a la caja que lleva el nombre de Votaciones de La casa de los famosos Colombia.

Hacer clic sobre el aspirante favorito.

Confirmar el voto.

Esperar cuatro horas para volver a votar.

