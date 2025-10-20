Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Raúl Ocampo generó preocupación tras grave incidente en la cocina de MasterChef tras cortada de Valentina Taguado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué incidente tuvo Raúl Ocampo en la cocina de MasterChef? | Foto: Canal RCN
¿Qué incidente tuvo Raúl Ocampo en la cocina de MasterChef? | Foto: Canal RCN

El pasado 19 de octubre se llevó a cabo el capítulo 97 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que las celebridades demostraron sus habilidades gastronómicas durante el reto de campo.

Además, Carolina Sabino fue la participante que eligió los equipos de los participantes durante el reto grupal y varios presentaron diferencias durante el reto, en especial por parte del equipo verde, conformado por: Valentina Taguado, Patricia Grisales y Raúl Ocampo.

¿Por qué razón Raúl Ocampo se accidentó en la cocina de MasterChef?

Durante el reto, uno de los equipos que presentó varias diferencias fue el equipo verde, pues las celebridades tuvieron que preparar platos callejeros, fusionando su experiencia en alta cocina.

Por esta razón, el equipo verde tomó la decisión en preparar tacos de birria, según la decisión de Valentina Taguado. Además, la locutora demostró tener algunas diferencias durante el reto con Patricia Grisales.

¿Por qué el equipo verde presentó complicaciones en el reto de campo? | Foto: Canal RCN
¿Por qué el equipo verde presentó complicaciones en el reto de campo? | Foto: Canal RCN

Recordemos que, durante la preparación del platillo, Valentina Taguado cortó accidentalmente a Raúl Ocampo y, esto generó que se sintiera un momento de angustia en la cocina al ver que el actor derramo s#ngr3. Sin embargo, esto no fue impedimento para que se retirara del reto.

¿Qué ocurrió después del incidente de Raúl Ocampo y Valentina Taguado?

Luego de que Raúl Ocampo atravesara por el incidente en la cocina más famosa del país, fue atendido por especialistas médicos y, de este modo, pudo retomar con cada una de sus actividades durante el reto.

¿Cómo siguió Raúl Ocampo después del incidente con Valentina Taguado? | Foto: Canal RCN
¿Cómo siguió Raúl Ocampo después del incidente con Valentina Taguado? | Foto: Canal RCN

Por su parte, el equipo demostró tener algunas complicaciones en la elaboración de los retos, pues Valentina Taguado expresó en varias ocasiones que sintió tensión en la cocina al no cumplir con las respectivas expectativas de los comensales.

Entre tanto, los comensales degustaron todos los platillos, pero el equipo que logró cumplir con todas las expectativas fue el grupo azul, conformado por: Michelle Rouillard, Pichingo y Luis Fernando Hoyos.

Por el momento, cada una de las celebridades ha demostrado que la disciplina es base fundamental para que permanezcan en la cocina y logren asegurar su pase directo al TOP9 para cautivar al jurado y a los televidentes, quienes han visto su avance en la competencia.

