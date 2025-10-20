Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Javier Gómez habló sin filtros del escándalo de Ornella Sierra y Farid Pineda: "Él tenía mujer"

Javier Gómez, aspirante de La casa de los famosos Colombia reveló con se conocieron Ornella Sierra y Farid Pineda.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Javier Gómez como aspirante de La casa de los famosos Colombia - Ornella Sierra como host de La casa de los famosos Colombia 2025.
Javier Gómez reveló cómo se conocieron Farid y Ornella. Foto | Canal RCN.

Javier Gómez, uno de los aspirantes a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, causó revuelo en las últimas horas al referirse a la reciente polémica que protagonizó Ornella Sierra con un empresario.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Javier Gómez sobre su relación con Ornella Sierra?

En medio de una entrevista que 'El Javi', como es conocido en redes, concedió al programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', se refirió a su relación con Ornella Sierra, puntualmente a cómo fue que surgió la cercanía entre ella y Farid Pineda, su expareja.

Artículos relacionados

Durante este espacio, el carismático creador de contenido estaba hablando de la posibilidad de que ingresara un conocido si el llegara a hacer parte de esta temporada, conversación que llevó a que Johana Velandia sorprendiera con el siguiente comentario: "que le metan a Ornella".

Artículos relacionados

¿Cómo se conocieron Ornella Sierra y Farid Pineda?

Frente a este escenario, el influenciador no guardó silencio y dio a conocer su más sincera opinión al respecto, por lo que reveló cómo fue que Sierra y Pineda se terminaron conociendo.

"El chisme con Ornella es que en Barranquilla yo andaba con un empresario, pero no andamos de andar, sino que él trabajaba conmigo, nosotros vendíamos una dinámica en redes, esa estrategia la empezó a implementar con Ornella, yo lo presenté para que trabajar juntos, se empezaron a coquetear y él tenía mujer", fueron las declaraciones del joven.

De acuerdo con lo comentado por el aspirante del reality de convivencia, a raíz de esta cercanía que se dio de repente entre los dos, él quedó en medio de toda situación, pues por un lado, Ornella era su "super amiga", Farid también, y la "mujer" de Pineda también.

Lo anterior, provocó que él quedara en la "mitad del huracán" y con una percepción negativa frente a los implicados.

Ornella Sierra como host de La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Javier Gómez sobre su relación con Ornella Sierra. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con Farid Pineda y Ornella Sierra?

Según la versión de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, cuando decidió sostener una relación con Pineda fue porque él le aseguró que no tenía ninguna relación con su pareja.

Aspirantes a la casa de los famosos Colombia 2026.
Javier Gómez contó cómo surgió la cercanía entre Farid y Ornella. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, luego de que la creadora de contenido afirmara que no tenía conocimiento de la situación, el mismo Farid rompió el silencio para desmentir lo dicho por ella.

"¿Que no sabías qué?", publicó el empresario junto a unos presuntos chats en los que e habría expuesto que Ornella sí sabía que el tenía esposa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón Andrea Valdiri

El gesto de la mamá de Andrea Valdiri que desató rumores de brujería en Stream Fightes 4

Un gesto de Carmen Valdiri durante Stream Fighters 4 encendió teorías de “brujería” y protección espiritual tras su enfrentamiento con Juliana Calderón.

Altafulla diciendo que es feliz, exitoso y vale oro Altafulla

Altafulla causa revuelo con mensaje de posible indirecta para Karina García: “Valgo oro”

Altafulla sorprende a sus seguidores con mensaje que aviva rumores tras ruptura con Karina García.

La Liendra reveló la millonada que le ofrecieron por hacer política La Liendra

La Liendra reveló que rechazó propuesta de $1000 millones de pesos, ¿cuál fue la razón?

La Liendra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia estalló en redes tras recibir millonaria propuesta: "Me mamé"

Lo más superlike

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?

Detalles del proceso que hizo Andrea Valdiri para su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4.

Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica. Karol G

Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron Talento nacional

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal