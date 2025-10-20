Javier Gómez habló sin filtros del escándalo de Ornella Sierra y Farid Pineda: "Él tenía mujer"

Javier Gómez, uno de los aspirantes a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, causó revuelo en las últimas horas al referirse a la reciente polémica que protagonizó Ornella Sierra con un empresario.

¿Qué dijo Javier Gómez sobre su relación con Ornella Sierra?

En medio de una entrevista que 'El Javi', como es conocido en redes, concedió al programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', se refirió a su relación con Ornella Sierra, puntualmente a cómo fue que surgió la cercanía entre ella y Farid Pineda, su expareja.

Durante este espacio, el carismático creador de contenido estaba hablando de la posibilidad de que ingresara un conocido si el llegara a hacer parte de esta temporada, conversación que llevó a que Johana Velandia sorprendiera con el siguiente comentario: "que le metan a Ornella".

¿Cómo se conocieron Ornella Sierra y Farid Pineda?

Frente a este escenario, el influenciador no guardó silencio y dio a conocer su más sincera opinión al respecto, por lo que reveló cómo fue que Sierra y Pineda se terminaron conociendo.

"El chisme con Ornella es que en Barranquilla yo andaba con un empresario, pero no andamos de andar, sino que él trabajaba conmigo, nosotros vendíamos una dinámica en redes, esa estrategia la empezó a implementar con Ornella, yo lo presenté para que trabajar juntos, se empezaron a coquetear y él tenía mujer", fueron las declaraciones del joven.

De acuerdo con lo comentado por el aspirante del reality de convivencia, a raíz de esta cercanía que se dio de repente entre los dos, él quedó en medio de toda situación, pues por un lado, Ornella era su "super amiga", Farid también, y la "mujer" de Pineda también.

Lo anterior, provocó que él quedara en la "mitad del huracán" y con una percepción negativa frente a los implicados.

Esto dijo Javier Gómez sobre su relación con Ornella Sierra. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con Farid Pineda y Ornella Sierra?

Según la versión de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, cuando decidió sostener una relación con Pineda fue porque él le aseguró que no tenía ninguna relación con su pareja.

Javier Gómez contó cómo surgió la cercanía entre Farid y Ornella. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, luego de que la creadora de contenido afirmara que no tenía conocimiento de la situación, el mismo Farid rompió el silencio para desmentir lo dicho por ella.

"¿Que no sabías qué?", publicó el empresario junto a unos presuntos chats en los que e habría expuesto que Ornella sí sabía que el tenía esposa.