Juliana Calderón se pronunció y desató dudas sobre el retiro de Yina en Stream Fighters

Stream Fighters, el evento que se llevó a cabo en la noche del pasado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, especialmente por el inesperado retiro de Yina Calderón del ring d boxeo.

¿Qué dijo Juliana Calderón tras el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters?

En medio de la ola de reacciones y fuertes críticas que ha desatado la decisión de Yina Calderónde abandonar la competencia, Juliana Calderón se pronunció en su cuenta de Instagram para dar a conocer su opinión respecto a lo sucedido.

““Siempre se dijo, nunca subestimes a tu rival, puede ser más inteligente que tú”, conejillos de indias jajajaja”, escribió la creadora de contenido por medio de las historias de la red social mencionada.

A raíz de la afirmación realizada por la hermana de Yina en su perfil personal, muchos de sus seguidores han afirmado que al parecer está acción de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia habría sido planeada anticipadamente, especialmente por las risas que agregó a su comentario.

Esto dijo Juliana Calderón sobre el retiro de su hermana. Foto | Canal RCN.

Por su parte, la empresaria de fajas también rompió el silencio en las últimas horas para dar a conocer su opinión, en la cual dejó claro que, contrario a lo que muchos piensan, ella logró salirse con la suya y cumplir su objetivo.

“Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”, escribió la mujer en las historias de Instagram.

Juliana Calderón se pronunció tras el retito de Yina Calderón en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri al retiro de Yina Calderón?

Aunque en las últimas horas Andrea Valdirino se ha pronunciado al respecto, tan pronto finalizó su corto enfrentamiento contra Calderón se mostró avergonzada con el público que asistió para ser testigos del encuentro, además de expresar no sentirse feliz ni satisfecha con lo ocurrido, especialmente porque quería derrotar a su contrincante poniendo práctica toda su preparación.

Por ahora, los seguidores de la barranquillera continúan expectantes por escuchar lo que tiene por decir la influenciadora luego de varias horas desde que se llevó la victoria.