Melissa Gate se despachó contra Yina Calderón tras enfrentamiento con Valdiri

El evento Stream Fighters 4 dejó una de las escenas más comentadas del año en el mundo digital. Aunque la cartelera contó con seis combates, la atención estuvo centrada en el esperado enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Sin embargo, el enfrentamiento terminó de manera inesperada cuando Calderón decidió retirarse a los veinte segundos de iniciado el primer asalto, lo que generó molestia en los asistentes y críticas en plataformas sociales.

Horas después del combate, otra figura del entretenimiento, Melissa Gate, aprovechó el momento para pronunciarse. Conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia y por su historial de diferencias con Calderón, Gate compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Yina Calderón?

La creadora de contenido publicó un comentario contundente en sus redes sociales, donde dejó ver su postura frente al retiro de Calderón.

Según Gate, la actitud de su colega reflejaba incoherencia y falta de compromiso. Para ella, Yina suele mostrarse fuerte en redes, pero cuando enfrenta situaciones reales termina retrocediendo.

En su declaración, Gate señaló que Calderón “solo es valiente detrás de una pantalla” y que, al verse acorralada, cambia de postura buscando conciliación.

También afirmó que el papel de la influenciadora en este tipo de escenarios no aporta al espectáculo, sino que la convierte en objeto de burla. Incluso, aseguró haberse sentido complacida con lo que ocurrió en el ring con Andrea Valdiri.

El mensaje no pasó desapercibido, pues se compartió ampliamente entre seguidores y páginas de entretenimiento, avivando una conversación que ya estaba en tendencia tras el fallido enfrentamiento.

¿Por qué Melissa Gate reaccionó de esta manera?

La historia entre ambas creadoras no es reciente. Durante su paso por La casa de los famosos, Gate y Calderón protagonizaron varios choques verbales que marcaron su convivencia en el reality.

Aunque en un momento lograron calmar las tensiones, nunca llegaron a consolidar una relación cercana y, con el tiempo, retomaron sus diferencias en redes sociales.



El retiro de Calderón en Stream Fighters 4 representó para Gate la confirmación de las críticas que ha hecho en otras ocasiones sobre su forma de actuar. Por eso, no dudó en usar el espacio digital para expresar su inconformidad y reforzar la idea de que su colega carece de firmeza frente a los compromisos asumidos.