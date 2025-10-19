Juliana Calderón se enfrentó a Andrea Valdiri y su mamá: aquí el video

Todos los ánimos siguen caldeados tras Stream Fighters 4, pues el pasado sábado 18 de octubre, algunos creadores de contenido se enfrentaron en el evento organizado por el streamer Westcol, quien logró organizar uno de los eventos más importantes del año.

Artículos relacionados Talento nacional La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron

¿Qué pasó en Stream Fighters 4?

Luego de una noche llena de emociones y presiones, los usuarios en redes sociales no han dejado de comentar todo lo que pasó en la noche del sábado, pues ocurrió de todo, desde peleas a medias, entradas épicas al ring y conflictos entre los invitados.

Por un lado, la entrada de Karina García junto a Yailin, la más viral generó mucha alegría en el Coliseo MedPlus, pues la paisa sorprendió con tremenda invitada que puso a bailar no solo a los asistentes al evento, sino los que estaban conectados con la transmisión en vivo.

Así mismo, Karina siguió dando de qué hablar tras su derrota contra la mexicana, Karely Ruiz, ya que, aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombio dio todo lo mejor que pudo desde el inicio de la pelea, fue derrotada y hasta tuvo que usar oxigeno para recuperarse.

¿Por qué Yina Calderón no peleó contra Andrea Valdiri?

La pelea más esperada de la noche fue la de Andrea Valdiri VS Yina Calderón, pues las mujeres no se la llevan para nada bien en la vida real y se suponía que su enfrentamiento iba a ser el momento más importante entre si rivalidad.

Juliana Calderón defiende a su hermana y se enfrenta a Valdiri. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, la empresaria que se ha empeñado en pelear en redes sociales con quien ha querido, no dio la talla y se dio por vencida a solo 20 segundos del primer round y aunque se especula que ella todo lo tenía planeado, dañó el momento para quienes pagaron por verla pelear.

Artículos relacionados Karina García Karina García reaccionó a su derrota en Stream Fighters: “siento que soy otra mujer”

¿Cuál fue la reacción de Juliana Calderón en la pelea entre Yina y Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri alcanzó a enfrentar a Yina Calderón durante 20 segundos, pero, la empresaria decidió no seguir peleando sin dar mucha razón, simplemente no quiso, aun así, los ánimos se alborotaron y la familia de las participantes de Stream Fighters tuvieron un altercado y se enfrentaron.

Juliana Calderón se enfrenta a Valdiri en defensa de su hermana. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, la madre de Valdiri, a un lado del ring empezó a hacer gestos en contra de Yina Calderón, pero Juliana, la hermana de la empresaria notó esto y se alcanzó a subir en una esquina del ring y se enfrentó sin piedad a las barranquilleras.

En el video se ve que Juliana manotea y alega palabras, mientras que la madre de Valdiri también le responde e incluso, la misma Andrea la enfrenta desde el ring, mientras que Yina se negaba en pelear.