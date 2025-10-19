Karina García reaccionó a su derrota en Stream Fighters: “siento que soy otra mujer”

El pasado sábado 18 de octubre, se vivió el esperado evento organizado por el streamer Westcol, Stream Fighters 4, encuentro que reunió a talento nacional e internacional para enfrentarse en el ring y boxear en tres diferentes momentos.

¿Cómo se vivieron las peleas en Stream Fighters 4?

A partir de las 4:00 pm de ese sábado, inició un histórico momento en Colombia, pues creadores de contenido de talla nacional e internacional se enfrentaron en el ring en el Coliseo MedPlus en Bogotá, donde demostraron de qué están hecho.

En el combate entre Karina García y Karely Ruiz, se vivieron momentos de mucha emoción y presión, pues era una de las peleas más esperadas del día y como era de esperarse, dio mucho de qué hablar, ya que la colombiana demostró ser una mujer fuerte.

Por otro lado, la pelea más polémica fue entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, ya que era el enfrentamiento más esperado, sin embargo, el combate no duró ni 30 segundos, ya que Yina Calderón no quiso continuar la pelea.

Karina García rompió el silencio tras su derrota en Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo le fua a Karina García en su pelea en Stream Fighters?

Karina García sorprendió a más de uno, pues demostró que tenía ganas de ganar y desde el primer round dio toda su energía para combatir en contra de la mexicana, Karely Ruiz, sin embargo, toda su energía la dejó desde el primer momento y al final de la pelea, su rival salió victoriosa.

Pese a que no ganó la pelea, Karina García se llevó los aplausos del público y sus seguidores, debido a que no se derrumbó y dio todo desde un inicio hasta el final, demostrándose a sí misma y a los demás, que no es la muñeca frágil que todos creen.

Por otro lado, Karina García será recordada por la entrada épica que dio en la noche del sábado, pues fue acompañada nada más y nada menos por Yailin, la más viral, quien cantó su más exitosa canción ‘Bing Bong’ y sacudió el Coliseo MedPLus.

¿Cuál fue la reacción de Karina García ante su derrota?

Karina García habló tras ser vencida en Stream Fighters 4. (Foto: Canal RCN)

En horas de la tarde de este domingo 19 de octubre, Karina García hizo una publicación a través de su cuenta de Instagram en donde reveló varias fotos de los momentos que vivió en Stream Figthers 4 y allí, escribió:

“Siento que soy otra mujer después de vivir esta experiencia, su pollito de colores logró vencer miedos”.

Además, la paisa dejó claro que nunca pensó vivir lo que vivió en el ring, ya que días anteriores ella se sorprendía de pensar en el simple hecho de “perder su feminidad”.

Aunque no habló nada de su derrota, ella dejó claro que se siente una ganadora con el hecho de enfrentar miedos y hacer algo que nunca imaginó.