Video probaría que Yina Calderón se retiró de la pelea por miedo y no por inteligencia

El pasado sábado 18 de octubre, Colombia vivió uno de los acontecimientos más esperados del año, pues en el ring de Stream Fighters, evento organizado por Westcol, algunos creadores de contenido de talla nacional e internacional se enfrentaron.

Artículos relacionados Talento nacional La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron

Por su parte, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia se enfrentó a la mexicana, Karely Ruiz y aunque no ganó, la paisa se llevó los aplausos por resistir a los tres rounds y, además, por su entrada épica al ring, pues estuvo acompañada de Yailin, la más viral.

En cuanto a la pelea con Andrea Valdiri VS Yina Calderón, los colombianos quedaron aburridos porque la polémica empresaria no quiso continuar con su enfrentamiento.

¿Qué pasó en la pelea de Andrea Valdiri VS Yina Calderón en Stream Fighters?

La pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón fue la más esperada de la noche, sin embargo, no duró ni 30 segundos, porque en los primeros 20 del primer round, Yina Calderón se dio por vencida y no quiso defenderse de la barranquillera, quien ya había atacado contundentemente.

Filtran video de la razón por la que Yina no peleó contra Valdiri. (Foto: Canal RCN)

En medio de tanta confusión, lo que menos se esperó del momento es que Yina no quisiera pelear más, sin embargo, se tuvo la esperanza de que el enfrentamiento continuara y mientras tanto, la hermana de Calderón manoteaba y se enfrentaba a la madre de Valdiri.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Juliana Calderón se enfrentó a Andrea Valdiri y su mamá: aquí el video

¿Por qué Yina Calderón no quiso pelear en contra de Andrea Valdiri en Stream Fighters?

Tras cancelar la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en Stream Fighters, empezaron las especulaciones de que la polémica empresaria tenía todo planeado, porque si cancelaba su pelea, tendría que pagar una multa muy costosa.

Por eso, los usuarios en redes sociales llegaron a pensar que Yina tuvo la intención de subir al ring, pero no durar mucho tiempo porque sabría que podría salir lastimada, además porque se sabía que, al parecer, ella nunca se habría preparado para la pelea, como Valdiri sí, quien entrenó por meses.

Yina Calderón habrpia terminado la pelea por temor. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es el video que probaría que Yina Calderón sí tuvo temor de pelear contra Andrea Valdiri?

Aunque Yina Calderón y sus hermanas quisieron dar a entender que fue una estrategia no terminar la pelea y que fue “más inteligente” luego de ser subestimada, hay un video que probaría todo lo contrario.

En el video, se pueden leer los labios de Yina Calderón, quien le dice al juez:

“Hágame caso, me va a noquear. Yo no le voy a dar gusto”.

Este video se ha viralizado, pues en la cara de Yina se le ve algo preocupada y esto, sería la prueba de que, al parecer, ella sí detuvo su pelea por temor, no porque lo pensó como una estrategia inteligente.