Sale a la luz irreconocible video del pasado de Yina: su mensaje era "no le hagas daño al otro"

Se destapó un video de Yina Calderón de hace muchos años en donde no veía a la controversia como algo que le funcionara.

Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Sale a la luz polémico video del pasado de Yina Calderón: su mensaje era "no le hagas daño al otro" | Foto del Canal RCN.

Luego de que Yina Calderón elevó la polémica al abandonar el enfrentamiento que tenía con Andrea Valdiri, se viralizó un clip de la empresaria de fajas de muchos años atrás.

Yina Calderón, quien actualmente es de las influenciadoras más polémicas y controversiales en el país, no siempre fue así.

Por ejemplo, en una entrevista que le hicieron hace años, asombró no solo el aspecto físico de la influencer, sino que a la vez la forma como se expresaba y los sueños que tenía.

¿Cómo era Yina Calderón antes de la polémica y en sus inicios de TV?

En sus palabras, Calderón comentó que su sueño era mantenerse en la televisión, aunque la polémica no estaba tan presente. Esto sucedió luego de que se hizo los primeros cambios en su figura.

"Yo quiero dedicarme a la televisión y la televisión te exige un prototipo, así te van a llegar más oportunidades... Se te van a abrir más campos si tú tienes un físico más lindo", dijo en ese entonces la empresaria de fajas.

Para esas fechas, Yina Calderón ya se había hecho diversos cambios, muchos en su rostro. La influencer quería tener estabilidad en la televisión, después de participar en Protagonistas.

Yina Calderón
Yina Calderón es una mujer de amores o desacuerdos | Foto del Canal RCN.

"Yo parecía un niño... Me voy a dedicar a la comedia, voy a participar en otro reality... Encontré los realities porque me quería dedicar a la televisión... Soy un testimonio real... Ya cuando llevas un mes y medio, se te olvida que estás en un reality (Protagonistas)", expresó.

¿Yina Calderón antes no concebía criticar a los otros?

Yina Calderón también dijo que era una mujer demasiado arrebatada e impulsiva, a la vez que hacía lo que quería, de eso aprendió. No obstante, los internautas no concordaron en su percepción de que "no le hace daño a nadie".

"Para mí la publicidad buena o mala es publicidad, siempre y cuando no le hagas daño al otro", remarcó.

Yina Calderón
Yina Calderón tuvo un sorpresivo cambio de actitud con el paso de los años | Foto del Canal RCN.

En la entrevista, aseguró que en esencia sigue siendo la misma, pero por su futuro laboral cambió su físico y terminó dando otras declaraciones que generaron criticas en la actualidad.

"Para mí las cirugí4s son buenas, siempre y cuando te las hagas en un lugar responsable y con gente responsable", concluyó.

