La Segura compartió exclusivo momento de la entrada y el enfrentamiento de boxeo de Karina García

Una de las asistentes al evento de Stream Fighters fue la influenciadora La Segura, quien estuvo literal en primera fila presenciando los enfrentamientos.

Al momento en el que Karina García entró al ring, La Segura reaccionó y reveló cómo se vivió la entrada de la modelo paisa, además de que mostró un video del enfrentamiento como tal contra Karely Ruiz.

¿Cómo estuvo el coliseo al entrar Karina García al ring de boxeo?

Natalia Segura, más conocida como La Segura, llegó a Bogotá para ver el evento en vivo. Entonces, consignó la entrada de Karina García con Yailin la más viral, pero antes de eso aseguró que el coliseo estaba que se "caía" en apoyo a la influencer antioqueña.

Karina García causó algarabía en Stream Fighters | Foto del Canal RCN.

"Mami, el estadio, yo que sé cómo se llama esto, se va a caer por Karina te lo informo", dijo La Segura.

Luego, en el video se ve el momento en el que García apareció ante todo el público y enseguida la cantante dominicana Yailin; se escucha la algarabía que generó la entrada.

¿Cómo vio La Segura el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz?

Hubo más, ya que La Segura grabó parte del enfrentamiento entre Karina García contra la mexicana Karely Ruiz.

En el video se puede observar que ambas influenciadoras dieron la talla en el ring de boxeo, las personas no paraban de gritar y el entretenimiento estuvo latente.

"Mami, eso se dieron puño como si la una le hubiera quitado el marido a la otra y viceversa", fue la reacción de La Segura.

La Segura se emocionó en el enfrentamiento de Karina García | Foto del Canal RCN.

Aunque Karina García perdió ante Karely Ruiz, en las redes hay un apoyo masivo para la modelo porque no se rindió y, además, llevó a Yailin la más viral, haciendo que fuese una de las entradas más interesantes del evento.

Horas después, Karina García hizo una publicación en Instagram en la que reveló que jamás pensó participar en algo así, pero lo hizo realidad y siente que es otra mujer luego de esta experiencia.