Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura compartió exclusivo momento de la entrada y el enfrentamiento de boxeo de Karina García

La Segura vivenció en primera fila toda la participación de Karina García en Stream Fighters y mostró su experiencia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, La Segura
La Segura compartió exclusivo momento de la entrada y el enfrentamiento de boxeo de Karina García | Foto del Canal RCN.

Una de las asistentes al evento de Stream Fighters fue la influenciadora La Segura, quien estuvo literal en primera fila presenciando los enfrentamientos.

Al momento en el que Karina García entró al ring, La Segura reaccionó y reveló cómo se vivió la entrada de la modelo paisa, además de que mostró un video del enfrentamiento como tal contra Karely Ruiz.

Artículos relacionados

¿Cómo estuvo el coliseo al entrar Karina García al ring de boxeo?

Natalia Segura, más conocida como La Segura, llegó a Bogotá para ver el evento en vivo. Entonces, consignó la entrada de Karina García con Yailin la más viral, pero antes de eso aseguró que el coliseo estaba que se "caía" en apoyo a la influencer antioqueña.

Karina García
Karina García causó algarabía en Stream Fighters | Foto del Canal RCN.

"Mami, el estadio, yo que sé cómo se llama esto, se va a caer por Karina te lo informo", dijo La Segura.

Luego, en el video se ve el momento en el que García apareció ante todo el público y enseguida la cantante dominicana Yailin; se escucha la algarabía que generó la entrada.

¿Cómo vio La Segura el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz?

Hubo más, ya que La Segura grabó parte del enfrentamiento entre Karina García contra la mexicana Karely Ruiz.

Artículos relacionados

En el video se puede observar que ambas influenciadoras dieron la talla en el ring de boxeo, las personas no paraban de gritar y el entretenimiento estuvo latente.

"Mami, eso se dieron puño como si la una le hubiera quitado el marido a la otra y viceversa", fue la reacción de La Segura.

La Segura
La Segura se emocionó en el enfrentamiento de Karina García | Foto del Canal RCN.

Aunque Karina García perdió ante Karely Ruiz, en las redes hay un apoyo masivo para la modelo porque no se rindió y, además, llevó a Yailin la más viral, haciendo que fuese una de las entradas más interesantes del evento.

Horas después, Karina García hizo una publicación en Instagram en la que reveló que jamás pensó participar en algo así, pero lo hizo realidad y siente que es otra mujer luego de esta experiencia.

Artículos relacionados

"Jamás pensé hacer esto, pero lo hice, Lo viví, lo sentí, lo disfruté, lo di todo... siento que soy otra mujer, después de vivir esta experiencia, su pollito de colores logró vencer miedos, hoy siento que puedo con todo, siento que lo logré", escribió García.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Rose, Yina Calderón Influencers

Yina Rose apareció furiosa por ser confundida con Yina Calderón: la tildó de "horrorosa"

La cantante Yina Rose no ocultó lo molesta que se encuentra y arremetió contra Yina Calderón, hasta le hizo petición.

Valentina Taguado reacciona a la estretagia de Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reaccionó a la estrategia de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity Colombia: “rompe amistades”

Valentina Taguado reaccionó a la decisión que tomó Carolina Sabino al conformar los equipos de MasterChef Celebrity Colombia.

Yina Calderón Yina Calderón

Sale a la luz irreconocible video del pasado de Yina: su mensaje era "no le hagas daño al otro"

Se destapó un video de Yina Calderón de hace muchos años en donde no veía a la controversia como algo que le funcionara.

Lo más superlike

El equipo verde perdión en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Los roces en la cocina definieron la derrota del equipo verde en MasterChef Celebrity Colombia

El equipo verde fue protagonista de roces en MasterChef Celebrity Colombia y eso les pasó factura en el resultado final de su plato.

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?