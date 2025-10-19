Yina Rose apareció furiosa por ser confundida con Yina Calderón: la tildó de "horrorosa"

Yina Calderón es tendencia porque los internautas dicen que hizo un "desplante" al abandonar el enfrentamiento que tenía con Andrea Valdiri.

En redes sociales, la empresaria de fajas logró tener visibilidad con esta controversial decisión. Sin embargo, resulta que el nombre de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia está afectado a otros.

Yina Calderón no dio el show que prometió en redes sociales | Foto del Canal RCN.

¿Por qué están confundiendo a Yina Rose con Yina Calderón?

La cantante Yina Rose subió una historia en Instagram en la que reveló que debido a todo el escándalo que provocó Yina Calderón, la están confundiendo. Es decir, hay quienes pensarían que la artista es la empresaria de fajas.

Rose comentó que no le agrada para nada esto que le está sucediendo, puesto que dejó ver que no simpatiza con la forma de ser de Yina Calderón. Por lo tanto, pidió que dejen de confundirla.

"Pedirles a las personas que me están mandando insultos, creyendo que yo soy Yina Calderón. Primero que todo les voy a decir: lo único que yo tengo parecido lastimosamente a esa señora es el nombre y eso sí, ojalá ella se lo cambie porque yo soy mayor... ¡Qué pena como está dañando el nombre Yina!", comentó Yina Rose.

La cantante Yina Rose también es influencer | Foto del Canal RCN.

¿Cómo arremetió Yina Rose en contra de Yina Calderón?

La cantante dijo que en estos momentos no le parece propicio llamarse de dicha forma, ya que la gente estaría buscando en las plataformas digitales Yina Calderón y el perfil de la artista también aparece.

"¿Nos parecemos en algo?, gracias a Dios no. Esa vieja es miedosa de frente y no es que yo sea lo mejor de este país, pero yo no soy así de horrorosa y menos tengo ese corazón tan horrible para dañar a la gente como ella lo hace. ¡Qué pena!", concluyó Yina Rose.

La manifestación de Rose hizo revuelo en redes y, por eso, los usuarios digitales reaccionaron. En ese sentido, se pueden leer comentarios como: "No le creo nada", "Convencida", "Tan raro y antes salía con ella", "Que muestre los mensajes", entre otros más.