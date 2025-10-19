Examiga de Karina García que la acusó salió a pedirle disculpas y lanzó indirecta a Marcela Reyes

Una examiga de Karina García, quien en su momento se fue en su contra mientras participaba en La casa de los famosos Colombia, salió públicamente a pedirle disculpas a la influencer.

¿Quién es la examiga de Karina García que le pidió disculpas públicamente?

La mujer que apareció en el video es Tatiana Murillo, quien en redes sociales se conoce como la Barbie colombiana. Meses atrás, esta influenciadora había arremetido contra Karina García en medio de una polémica por un supuesto engaño hacia la DJ Marcela Reyes.

Pues bien, toda la historia tuvo un repentino giro porque ahora Tatiana le pidió disculpas a Karina, a la vez que aprovechó para lanzarle una indirecta a Marcela.

Karina García ya no es amiga de Tatiana Murillo, la Barbie colombiana | Foto del Canal RCN.

Mediante una historia en Instagram, escenario digital en el que cuenta con más de 900 mil seguidores, la Barbie señaló que le escribió un mensaje por interno a Karina García. Luego de esto, dio sus palabras de arrepentimiento.

¿Cómo la examiga de Karina García le pidió disculpas?

De acuerdo con la creadora de contenido, así como llegó a tachar a Karina en público, hace lo mismo para retractarse de lo que dijo en el pasado.

"Es de humanos uno equivocarse, cometer errores, cag4rla de vez en cuando, pero es de valientes admitirlo. Y si una vez estuve aquí acusando a alguien públicamente, hoy vengo a pedirle disculpas a ella y a su familia. Karina García te ofrezco una disculpa, ya lo hice privado, pero así como te expuse alguna vez por medio de una amistad desleal, hoy te ofrezco una disculpa", expresó Tatiana Murillo.

¿Qué indirecta fue para Marcela Reyes tras las disculpas a Karina García?

No obstante, el mensaje tuvo más porque la examiga de Karina manifestó que se dio cuenta por qué hay una mujer que es amiga de Yina Calderón, siendo estas palabras interpretadas hacia la DJ Marcela Reyes.

"Ahora entiendo el porqué esa persona (Marcela Reyes) es amiga de Yina, pero también entiendo el porqué no puede ser amiga mía. Esto no lo estoy haciendo por números, ni por rating, ni por reality... Estaba subida en este bus y me acabo de bajar precisamente porque hay dos cosas en la vida que yo no puedo negociar: una es mi tranquilidad y la otra la lealtad. Se los aseguro que soy una mujer leal y con los ovarios bien puestos", finiquitó.