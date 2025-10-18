Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

En medio de luces, aplausos y euforia, una propuesta de matrimonio interrumpió el Stream Fighters 4 y conmovió a miles, incluido Westcol.

Sharik Guzmán
Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus.
Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Foto Freepik

El Stream Fighters 4 no solo fue una velada deportiva llena de intensidad y adrenalina, sino también un evento donde el amor se robó el protagonismo por unos minutos. En medio de luces, aplausos y una audiencia que superó los 15 mil asistentes presenciales en el Coliseo MedPlus de Bogotá, un momento inesperado detuvo por completo el espectáculo: una propuesta de matrimonio que conmovió tanto al público como al propio Westcol, creador del evento.

¿Cómo ocurrió la inesperada propuesta en el público?

Mientras el público vibraba con las peleas de la noche, una escena romántica surgió entre los espectadores. En una de las pausas del evento, las cámaras se dirigieron a una pareja en las gradas: el hombre se arrodilló, sacó un anillo y le pidió matrimonio a su novia frente a miles de personas. De inmediato, la multitud estalló en gritos, aplausos y lágrimas de emoción.

El gesto tomó por sorpresa a todos, incluso a los organizadores. La reacción fue tan intensa que Westcol, visiblemente conmovido, decidió detener la jornada durante algunos minutos para darle protagonismo al momento. Con una sonrisa, felicitó a la pareja y dijo que ese tipo de situaciones eran las que demostraban que Stream Fighters no solo era un evento de competencia, sino también un espacio para celebrar la vida, la pasión y las historias que surgen alrededor de la comunidad digital.

¿Qué dijo Westcol sobre el momento más romántico de la noche?

El streamer colombiano no ocultó su emoción. Desde el escenario expresó que siempre había soñado con que algo así sucediera durante una edición del evento. “Esto es justo lo que imaginé cuando empecé con Stream Fighters: un espacio donde todo puede pasar, incluso el amor”, comentó entre risas y aplausos.

El público, que ya se encontraba eufórico por la intensidad de las peleas, vivió un respiro de ternura en medio de la tensión deportiva. Las cámaras mostraron al público de pie, celebrando el sí de la pareja y coreando mensajes de felicitación mientras el evento se llenaba de luces de colores y música romántica.

¿Qué récords rompió Stream Fighters 4 durante la transmisión?

Además del momento romántico que quedará en la memoria de los asistentes, el Stream Fighters 4 alcanzó un nuevo récord histórico en plataformas digitales. Más de 1.4 millones de usuarios se conectaron simultáneamente a través de Kick, la plataforma de streaming que transmitió el evento en vivo, consolidando a la producción de Westcol como la más vista de toda su trayectoria.

El Stream Fighters 4 fue una mezcla perfecta entre espectáculo, emoción y conexión humana. Un evento donde no solo hubo combates y adrenalina, sino también lágrimas, sonrisas y un recordatorio de que, incluso entre golpes y competencia, el amor siempre encuentra su lugar.

