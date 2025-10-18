Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Indirecta para Yina Calderón? Neider García sorprende con mensaje antes de su duelo con Andrea Valdiri

Neider García compartió un particular video en el que habría dejado en evidencia su apoyo a Andrea Valdiri.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Neider García habría expresado su apoyo a Andrea Valdiri, Foto | Canal RCN.

El día que muchos han esperado al fin llegó, pues tal y como se anunció meses atrás, hoy 18 de octubre se llevará a cabo Stream Fighters, el evento organizado por WestCol en el que se enfrentarán Karely Ruizcontra Karina García, y Yina Calderón frente a Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Neider García sobre el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

El evento que se ha apoderado de la conversación en redes sociales y tiene a cientos de personas con altas expectativas, ha llevado a que distintas personalidades del panorama digital se hayan pronunciado al respecto para dar su apoyo a alguna de las creadoras de contenido.

Artículos relacionados

Neider García, novio de Karen Sevillano,recientemente se sumó al tema al compartir un particular video con el que habría dejado en evidencia su apoyo a Andrea Valdiri, quien enfrentará en el ring contra Yina Calderón, pues fiel a su humor se mostró emocionado de que al fin haya llegado el día para ser testigo de este encuentro.

Artículos relacionados

En el audiovisual, que el creador de contenido publicó a través de su cuenta de Instagram y que es protagonizado por él mismo, se le puede observar en un primer momento abriendo los ojos mientras está en la cama y luego se percata de algo: “Es hoy”, dice con ilusión.

Yina Calderón, Neider García y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Neider García habría expresado su apoyo a Andrea Valdiri, Foto | Canal RCN.
Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Neider García habría lanzado indirecta previo al evento Stream Fighters. Foto | Canal RCN.
Karen Sevillano y Neider García en el after show de La casa de los famosos Colombia 2025.
Esta fue la publicación de Neider García con la habría expresado su apoyo a Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

¿Neider García expresó su apoyo a Andrea Valdiri sobre su enfrentamiento con Yina Calderón?

Dicho esto, el influencer procede a ponerse de pie y buscar la camiseta de la Selección Colombia, una prenda que se utiliza solo para ciertas ocasiones, y que Neider tomó para decir lo siguiente: “Vamos hp***”.

De inmediato, seguidores del creador digital inundaron el post con cientos de mensajes en los que, como él, también se mostraron expectantes por lo que ocurrirá, pues, aunque Neider no dijo ningún nombre ni habló Stream Fighters, los internautas rápidamente lo asociaron con la p3lea de Valdiri y Calderón.

“Es hoy es hoy”, “Póngale la firma que Yina se retira en el primer round”, “Donde la Valdiri no gane ay luto en Colombia”, “Por ti, por mí, por todo Colombia #VamosValdiri”, “El 99% de Colombia está con la Valdiri”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios escribieron.

¿Por qué Neider García habría expresado su apoyo a Andrea Valdiri?

Este video de García, llega luego de que hace un par de días la empresaria de fajas arremetiera en su contra y lo acusara explícitamente de “mantenido”, pues según ella, él es la mujer de la relación en el noviazgo que sostiene con Karen Sevillano, es por eso que muchos aseguran que tiene razones para apoyar a la barranquillera en este duelo.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Neider García habría lanzado indirecta previo al evento Stream Fighters. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón le envío contundente mensaje a La Jesuu tras su llegada a Bogotá Juliana Calderón

Juliana Calderón le envío contundente mensaje a La Jesuu tras su llegada a Bogotá

La empresaria de keratinas no pasó por alto la presencia de la caleña y le envío un inesperado mensaje de bienvenida.

Tras advertencia, La Jesuu llegó a Bogotá y preocupó a sus seguidores: "ayuda, por favor" La Jesuu

Tras advertencia, La Jesuu llegó a Bogotá y preocupó a sus seguidores: "ayuda, por favor"

La creadora de contenido no hizo caso a las advertencias de Juliana Calderón y al llegar a la capital le envío contundente mensaje.

Andrea Valdiri y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri rompe el silencio y defiende a Karina García frente a Karely Ruiz

Andrea Valdiri dio su opinión sin filtro sobre el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters.

Lo más superlike

Falleció la periodista Dayanna Guayabo Talento nacional

¡Luto en el periodismo! Falleció Dayanna Guayabo, reconocida reportera, tras un accidente de tránsito

Tras tres días en la UCI, falleció la periodista Dayanna Guayabo, quien había sufrido un grave accidente de tránsito.

¡Carolina Sabino lo hizo otra vez! Su talento, precisión y ventaja de tiempo la llevaron directo al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025. Producciones RCN

Carolina Sabino se quedó con el pin de inmunidad del Top 9 en MasterChef ¿Qué sucedió?

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show Karol G

Así recordó Karol G su paso por Victoria’s Secret: "Perdida en el camino"

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?