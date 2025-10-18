¿Indirecta para Yina Calderón? Neider García sorprende con mensaje antes de su duelo con Andrea Valdiri

El día que muchos han esperado al fin llegó, pues tal y como se anunció meses atrás, hoy 18 de octubre se llevará a cabo Stream Fighters, el evento organizado por WestCol en el que se enfrentarán Karely Ruizcontra Karina García, y Yina Calderón frente a Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Neider García sobre el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

El evento que se ha apoderado de la conversación en redes sociales y tiene a cientos de personas con altas expectativas, ha llevado a que distintas personalidades del panorama digital se hayan pronunciado al respecto para dar su apoyo a alguna de las creadoras de contenido.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Gustavo Angarita

Neider García, novio de Karen Sevillano,recientemente se sumó al tema al compartir un particular video con el que habría dejado en evidencia su apoyo a Andrea Valdiri, quien enfrentará en el ring contra Yina Calderón, pues fiel a su humor se mostró emocionado de que al fin haya llegado el día para ser testigo de este encuentro.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

En el audiovisual, que el creador de contenido publicó a través de su cuenta de Instagram y que es protagonizado por él mismo, se le puede observar en un primer momento abriendo los ojos mientras está en la cama y luego se percata de algo: “Es hoy”, dice con ilusión.

Neider García habría expresado su apoyo a Andrea Valdiri, Foto | Canal RCN.

Neider García habría lanzado indirecta previo al evento Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

Esta fue la publicación de Neider García con la habría expresado su apoyo a Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

¿Neider García expresó su apoyo a Andrea Valdiri sobre su enfrentamiento con Yina Calderón?

Dicho esto, el influencer procede a ponerse de pie y buscar la camiseta de la Selección Colombia, una prenda que se utiliza solo para ciertas ocasiones, y que Neider tomó para decir lo siguiente: “Vamos hp***”.

De inmediato, seguidores del creador digital inundaron el post con cientos de mensajes en los que, como él, también se mostraron expectantes por lo que ocurrirá, pues, aunque Neider no dijo ningún nombre ni habló Stream Fighters, los internautas rápidamente lo asociaron con la p3lea de Valdiri y Calderón.

“Es hoy es hoy”, “Póngale la firma que Yina se retira en el primer round”, “Donde la Valdiri no gane ay luto en Colombia”, “Por ti, por mí, por todo Colombia #VamosValdiri”, “El 99% de Colombia está con la Valdiri”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios escribieron.

¿Por qué Neider García habría expresado su apoyo a Andrea Valdiri?

Este video de García, llega luego de que hace un par de días la empresaria de fajas arremetiera en su contra y lo acusara explícitamente de “mantenido”, pues según ella, él es la mujer de la relación en el noviazgo que sostiene con Karen Sevillano, es por eso que muchos aseguran que tiene razones para apoyar a la barranquillera en este duelo.