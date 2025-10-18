Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol previo a su enfrentamiento en Stream Fighters

Yina Calderón hizo un llamado a WestCol, organizador del evento, antes de dar inicio a lo que será este encuentro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se pronunció previo a su enfrentamiento en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

A escazas horas de llevarse a cabo el evento Stream Fighters organizado por Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCol, Yina Calderónlanzó fuerte advertencia antes de que se dé inicio a los combates que tendrán lugar en la tarde y noche de hoy.

¿Cuál fue la advertencia que lanzó Yina Calderón contra WestCol?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido se ha mantenido activa en las últimas horas, quiso hacer claridad sobre una situación que podría presentarse en el evento, por lo que quiso adelantarse y dejar un precedente.

“Hola, estoy lista y preparada para Stream Fighters pero quiero dejar algo por escrito para que ustedes sean testigos”, escribió con firmeza Calderón por medio de sus historias en la red social mencionada.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el evento Stream Fighters previo a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

De acuerdo con lo comentado por la empresaria de fajas, espera que WestCol, el dueño de este encuentro, no deje en evidencia algún tipo de favoritismo hacia algunas de las competidoras que se presentarán el día de hoy, pues según ella, todos, incluyéndose son parte de esto por lo que todo debe realizarse de manera transparente.

“Espero ser tratada de la misma manera que mis oponentes y ojalá a ©karelyruiz también se le trate igual pues yo que lo vivo sé que no es así”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Así mismo, Calderón insinuó que muchas decisiones respecto a la p3lea han sido tomadas sin hacer una consulta previa, sino que terminan tomándolas con el fin de favorecer a otras personas, cuyos nombres no reveló, pero sí dejando claro que debe haber “igualdad”.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón lanzó fuerte advertencia contra WestCol. Foto | Canal RCN.

¿A qué hora será el enfrentamiento de Yina Calderón contra Andrea Valdiri?

De acuerdo con lo informado en las cuentas oficiales del evento, las puertas se abrirán a partir de la 1:00 p.m. hora de Colombia, y las transmisiones oficiales comienzan alrededor de las 4:00 p.m., en México, la hora en la que empezará la transmisión será sobre las 3:00 p.m.

En cuanto al enfrentamiento de Andrea Valdiriy Yina Calderón, todo indica que se estaría llevando a cabo hacia el cierre del evento, pues es uno de los encuentros que más expectativa ha generado.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón previo a su enfrenamiento en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.
