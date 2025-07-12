Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura Tobón pide oraciones por su abuelita tras quebrantos de salud, esto dijo

La modelo no dudó en acercarse a sus seguidores y pedirles que incluyeran la salud de su abuela en sus oraciones.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Laura Tobón pide oraciones por su abuelita
¿Qué pasó con la abuelita de Laura Tobón? Imagen de Freepik

La presentadora y modelo Laura Tobón informó a través de sus redes sociales que su abuelita, Yolanda Yepes, atraviesa un momento complicado de salud.

El anuncio coincidió con la celebración del 7 de diciembre, una fecha en la que muchas familias encienden velitas, y fue allí cuando la comunicadora decidió pedir apoyo y oraciones para su familiar.

La noticia generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de solidaridad y buenos deseos.

A través de una historia en Instagram, Tobón compartió una foto en blanco y negro donde aparece sosteniendo la mano de su abuelita.

¿Qué pasó con la abuelita de Laura Tobón?

La imagen fue tomada en un entorno hospitalario, lo que confirmó que la señora se encuentra recibiendo atención médica. Aunque la presentadora no detalló el diagnóstico, sí dejó claro que su familia está pasando por una situación delicada.

Junto a la fotografía, escribió un mensaje dirigido tanto a su abuelita como a sus seguidores. Allí expresó su confianza en que la señora Yolanda podrá superar este momento y pidió que, al encender las velitas del 7 de diciembre, dedicaran una de ellas a su recuperación.

El hijo de Laura Tobón sorprendió con su reacción durante un procedimiento de belleza de su mamá
Laura Tobón Foto AFP: Jason Merritt)

La solicitud tuvo una respuesta inmediata y generó una cadena de mensajes de apoyo. La publicación se difundió rápidamente entre los usuarios, quienes han seguido la carrera de Tobón en la televisión y en redes sociales.

¿Cuál fue la ayuda que pidió Laura Tobón?

Muchos de ellos enviaron palabras de ánimo, resaltando la cercanía que la presentadora suele mostrar con su audiencia.

Laura Tobón también publicó varias fotografías familiares en las que aparece junto a su abuelita en momentos pasados.

Estas imágenes mostraron la relación cercana que mantienen y sumaron contexto a la preocupación que expresó públicamente. En ellas también se aprecia la presencia de otros miembros de su familia, quienes acompañan el proceso.

La presentadora Laura Tobón muestra cómo, a través del juego, enseña a su hijo a expresar sus emociones.

Hasta ahora, Tobón no ha entregado información adicional sobre la evolución de la salud de la señora Yolanda. Sin embargo, agradeció a quienes respondieron a su mensaje y reiteró su esperanza en la pronta recuperación de su abuelita.

