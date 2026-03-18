Paola Jara sorprendió con emotivo tatuaje en honor a su hija: así luce

La reconocida cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió hacerse un tatuaje en honor a su hija Emilia. Horas después del anuncio, la artista mostró el resultado final, que generó todo tipo de reacciones entre sus fans.

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¿Cuál fue el tatuaje que Paola Jara se hizo en honor a su hija Emilia?

Durante la tarde de este miércoles 18 de marzo, Paola Jara compartió con sus seguidores que tenía planeado hacerse un tatuaje y propuso una dinámica para que adivinaran el diseño.

Así es el emotivo tatuaje que Paola Jara dedicó a su hija Emilia. (Foto Canal RCN).

Horas después, la reconocida cantante de música popular reapareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para mostrar el resultado final.

Con una fotografía de su antebrazo derecho, Paola Jara dejó ver que decidió tatuarse el nombre de Emilia junto a su fecha de nacimiento, confirmando de manera oficial que la menor nació el 18 de noviembre de 2025, un día antes de que lo anunciaran en redes sociales.

"Emilia, 11 . 18 . 25”, se lee en su brazo.

Además, la artista aseguró que la mayoría de sus seguidores acertaron al imaginar que el tatuaje estaría relacionado con su hija: “ustedes me conocen mucho, todos acertaron”.

De esta manera, Paola Jara mostró el resultado final de su tatuaje y confirmó los detalles sobre el nacimiento de su hija Emilia, generando diversas reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Paola Jara a su nuevo tatuaje en honor a Emilia?

La reacción de los seguidores de Paola Jara no se hizo esperar luego de que la cantante mostrara su nuevo tatuaje en honor a su hija Emilia. A través de redes sociales, los fans comentaron la publicación y compartieron sus opiniones frente al diseño que la artista decidió llevar en su piel.

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Comentarios como: “ahora si es verdad que llevará a Emilia para donde vaya”, “que belleza, yo también me tatué el nombre de mi hijo”, “Ay, no qué belleza, amoooo”, “Imagínate a Emilia presumiendo dentro de unos años que su mamá se tatuó su nombre”, fueron algunos de los que destacaron.