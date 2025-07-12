Este es el video oficial de Ivonny bonita de Karol G, lo lanzó en La Premiere

Karol G presentó oficialmente el video de Ivonny bonita durante La Premiere. En Colombia, el estreno se transmitió a través del Canal RCN, lo que permitió que el público nacional conociera de primera mano la nueva producción audiovisual de la artista.

El videoclip inicia con una escena en la que Karol G aparece encadenada, un recurso que marca el punto de partida de la historia.

A lo largo de la producción, estas cadenas desaparecen progresivamente, dando paso a una representación de cambio y avance. El fuego es uno de los elementos más presentes y funciona como parte del ambiente que rodea a la artista en varias secuencias de baile.

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Cuál es el video oficial de Ivonny bonita de Karol G?

La luna también aparece como parte del escenario, reforzando la intención de mostrar un proceso en desarrollo. La iluminación y los planos utilizados permiten destacar la presencia de la cantante mientras avanza por el escenario, que combina efectos, humo y llamas.

Karol G lanza su proyecto audiovisual 'La Premiere' y tú podrás verlo por Canal RCN. (Foto: Tommaso Boddi Getty Images via AFP)

Según Karol G, “Ivonny” representa esa fuerza interna que cada persona tiene y que surge en situaciones difíciles. La artista mencionó que muchas veces no se reconoce lo suficiente a esa versión fuerte de uno mismo, la que sostiene cuando no queda nada más.

Añadió que no se debe permitir que el miedo bloquee esa luz interior y que mantenerse firme, incluso sin apoyo externo, es una muestra de resistencia.

El uso de colores cálidos y contrastes visuales busca acompañar la idea principal del video, que se enfoca en mostrar una transición desde un estado inicial de límite hacia uno más libre.

¿De qué se trata el video de Ivonny bonita de Karol G?

La presentación en La Premiere permitió que el lanzamiento tuviera un espacio exclusivo antes de llegar a las plataformas digitales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó El Sebastucho tras perder las votaciones de La casa de los famosos Colombia

En Colombia, el Canal RCN emitió el estreno, lo que amplió el alcance y facilitó que los televidentes conocieran el contenido al mismo tiempo que otros países. Durante la transmisión, usuarios en redes comentaron la puesta en escena.

Además del estreno en televisión, el video fue publicado después en plataformas digitales, donde comenzó a acumular reproducciones y comentarios en poco tiempo. La propuesta audiovisual se suma a otros lanzamientos recientes de la artista, reforzando su presencia en el mercado musical.

Con este nuevo material, Karol G continúa desarrollando proyectos que combinan música y producción visual, ampliando su catálogo y manteniendo la atención del público tanto en televisión como en redes sociales.