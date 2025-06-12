Beéle es criticado por polémica descripción que público desde su cuenta de Instagram

El cantante barranquillero Beéle ha recibido múltiples críticas en redes sociales tras publicar en su Instagram un carrete de fotos junto a una descripción que desató una ola de indignación.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Qué descripción escribió Beéle en Instagram que provocó críticas en redes?

En las últimas horas, Beéle ha compartido con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, un carrusel de fotografías junto a una mujer obesa con la que posa cariñosamente.

Beéle recibió críticas de varias usuarias tras polémica publicación desde su cuenta de Instagram. (Foto: Prensa Canal RCN)

Aunque hasta ahí todo parecía normal, el intérprete de 'Quédate' causó indignación al acompañar las instantáneas con una descripción que muchos catalogaron como ofensiva. Pues el joven de 23 años escribió:

El que no come gordita no va al cielo".

¿Qué críticas recibió Beéle tras la fuerte descripción que publicó en su cuenta de Instagram?

Por medio de los comentarios, algunos usuarios destacaron que la frase que utilizó Beéle para su publicación estuvo fuera de contexto, pues expresaron que al final terminaría siendo algo burlesco y discriminatorio hacia las mujeres de talla grande.

Soy tallas plus, amo mi cuerpo y pienso que artistas como este señor buscan la forma de tomar el cuerpo de la mujer tallas plus como objeto de burla, pero las culpables aún más son las que permiten eso" y "Hay algo que me parece importante decir: que un man hetero diga públicamente que "le gustan las mujeres gordas" no es un triunfo para las gordas", fueron solo algunos de los comentarios.

Sin embargo, a pesar de las fuertes críticas que recibió el artista colombiano, muchas celebridades lo defendieron apoyando su teoría, generando que así la polémica incrementara.

A pesar de la polémica, Beéle contó con el respaldo de varias celebridades tras su publicación en redes. (Foto: Prensa Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

¿Cómo respondió Beéle a las críticas por su publicación sobre las mujeres de talla grande en Instagram?

Beéle ha optado por guardar silencio ante las críticas que recibió en redes por su publicación descriptiva sobre las mujeres de talla grande.

Además, decidió mantener la publicación y su descripción, lo que ha intensificado el debate entre sus seguidores, generando comentarios y opiniones divididas en redes sociales.