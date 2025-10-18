Se reveló la última llamada que tuvo Diomedes Díaz con de Betsy Liliana antes de su fallecimiento

Betsy Liliana, exesposa del fallecido cantante de vallenato Diomedes Díaz se ha apoderado de las tendencias tras su pleito con Dayana Jaimes y unas recientes declaraciones de su abogada Wendy Herrera.

¿Diomedes Díaz llamó a Betsy Liliana antes de su fallecimiento?

Han pasado más de 12 años desde aquel 22 de diciembre de 2013, desde el fallecimiento del cantante Diomedes Díaz en Valledupar.

Este hecho conmocionó al mundo de la música por la relevancia y aporte del 'Caique de la Junta' al folclor colombiano y música vallenata.

Las causas del fallecimiento del artista Diomedes Díaz según el reporte médico de ese entonces se debió a un paro cardiorrespiratorio. Aunque hay muchas dudas sobre lo que le pasó al artista, recientemente se conoció una de las últimas llamadas que hizo a una de sus exparejas, Betsy Liliana Díaz.

La aboga de Betsy Liliana, Wendy Herrera, reveló detalles de la relación del artista con su clienta, asegurando que para ella el cantante fue el gran amor de su vida.

Ella fue una mujer que se entregó de vida y corazón, ella amó a Diomedes Díaz.

En sus declaraciones, la abogada reveló que hubo una última llamada entre el artista y Betsy Liliana antes de su muerte.

Diomedes Díaz y Betsy Liliana tuvieron una última llamada. (Fotos Freepik)

¿Cuál fue la última llamada de Diomedes Díaz y Betsy Liliana antes de su muerte?

La abogada de Betsy Liliana en el pódcast 'Más allá del silencio' reveló que el cantante siempre amó a su clienta y que hasta el último día de su vida se lo demostró.

Le compuso muchas canciones, él vivía enamorado y murió enamorado de Betsy Liliana.

Según contó Wendy, una de las últimas llamadas del artista horas antes de su muerte fue a Betsy Liliana.

La última llamada que hace Diomedes fue a ella.

Al parecer, Betsy Liliana no pudo contestarle al cantante a su llamada y fue horas después que se enteró de lo que le había pasado.

Ella encontró la llamada perdida, tuvo que ser antes de morir, ella no habla de esos temas, es una mujer muy reservada.

¿Por qué se separaron Diomedes Díaz y Betsy Liliana?

Esta revelación de la abogada de Betsy Liliana ha sorprendido a miles de internautas y fanáticos de Diomedes Díaz, quienes se han preguntado por qué se terminó su relación con uno de sus grandes amores.

Al parecer, la separación de Diomedes Díaz y Betsy Liliana se dio por las presuntas infidelidades del cantante, las cuales la 'doctora' como él le decía, le perdonó en un principio, pero fueron desgastando su relación.

La relación del cantante y Betsy duró aproximadamente 13 años, desde 1994 hasta 2008. Esta relación fue polémica en sus inicios porque el cantante se acababa de separar de su primera esposa, Patricia Acosta.

Aunque nunca se casaron, tuvieron tres hijos, Liliana Díaz, Luis Mariano y Moisés Díaz, este último falleció en 2020 en un accidente de tránsito, tres años después de la muerte de su hermano Martín Elías Díaz.